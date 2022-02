Antisemitismus : Unter dem Judenstern

In seiner neuen Kolumne in der „Zeit“ befasst sich Harald Martenstein mit einem Brief des Gesundheitsamts, der ihm zehn Tage „Absonderung“ verordnete, wegen Corona. Wurde der Humorist nun beim „Tagesspiegel“ selbst in Quarantäne geschoben, weil er sich nicht deutlich genug vom Antisemitismus distanziert hat? Martenstein ist bei der Berliner Tageszeitung eine Marke. Seit er als Kritiker der politischen Korrektheit hervortritt, können sich nicht mehr alle auf ihn einigen. Manch einer würde ihn wohl gern loswerden.

Thomas Thiel Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

In seiner am Dienstag aus dem Verkehr gezogenen Kolumne vom 6. Februar hatte er das Tragen von Judensternen auf Corona-Demonstrationen als anmaßend, verharmlosend und für die Überlebenden schwer auszuhalten, aber definitiv nicht antisemitisch bezeichnet. Die Demonstranten, so seine Begründung, identifizierten sich ja im Positiven mit Juden. Auch die Rechtsextremisten, die dort mitlaufen? Das Argument ist naiv, schließlich geht es den Demonstranten nicht um Identifikation oder Einfühlung, sondern um die Vereinnahmung des Judensterns als Marke. Man bedient sich aus dem Werkzeugkasten der Identitätspolitik und versucht mit maximaler Übertreibung den eigenen Opferstatus aufzuwerten. Das ist ein grober Missgriff. Keinem Demonstranten droht die Vergasung, Verbrennung, Vernichtung. Es gibt gegen sie keine Pogrome, sie werden nicht für Brunnenvergiftung, die Ermordung von Kindern und die Manipulation der Weltpolitik verantwortlich gemacht. Sie haben Zugang zu allen gesellschaftlichen Positionen. Und anders als sie durften sich Juden nicht aussuchen, ob sie den Stern tragen, sie wurden dazu gezwungen.