In Juan Muñoz' Installationen wird der Betrachter zum Gast in dem Kunstwerk, aber auch Teil der Figuren. Zu seinem 70. Geburtstag ehrt ihn die Stadt Madrid mit ganzjährigen Ausstellungen.

Die russische Dichterin Anna Achmatowa schrieb einmal, dass alles, was sie sehe, sie überleben werde. Denn man wird hineingeboren in die Welt, die nicht von der eigenen Existenz abhängt. Achmatowa nannte es „überirdische Unbesiegbarkeit“.

Ein Jahrhundert später wird dieser Zustand mit einer Installation von Juan Muñoz in der Galerie Sala Alcalá 31 in Madrid abermals aufgegriffen. 27 männliche, grau in grau gefärbte Figuren aus Stoff, Polyester, Kunstharz und Pigment stehen in einem Kreis mit dem Rücken zum Betrachter. Sie lachen sich gegenseitig an, der Auslöser des Gelächters scheint in der Vergangenheit zu liegen – oder auch nicht?