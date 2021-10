Neuer Franzen-Roman : Der Überwältiger

Marihuana-Aktivisten im Reflecting Pool, dem Teich vor dem Lincoln Memorial in Washington, am 4. Juli 1970. Aus Protest gegen das offizielle Programm zum Nationalfeiertag haben sie ein „Smoke-in“ veranstaltet und einen Anhänger ins Wasser gekippt. Bild: Getty

Jonathan Franzen hat in zwanzig Jahren eine erstaunliche Leistung vollbracht: Er hat nicht nur mit „Die Korrekturen“, erschienen in den Tagen um 9/11, einen Weltbestseller geschrieben, sondern die Generationen­saga zu manchmal grellen, öfter schwermütigen Tragikomödien der dysfunktio­nalen amerikanischen Kernfamilie um­gerüstet. Dahinter verbirgt sich der Angriff eines einzigen Mannes auf Klischees der Romanästhetik – und die entschlossene Umwertung unseres Verständnisses von „ernster“ und „unterhaltender“ Literatur.

Denn Franzen, so hat er in mehreren Essays bekannt, gehörte selbst mal dazu: zur Fraktion derer, die das gut gemachte Kunstwerk auch gegen jene verteidigten, die zu ungebildet waren, es zu lesen, oder zu müde nach einem langen Tag im Büro. In entwaffnend ehrlichen Sätzen hat der 1959 geborene Autor bekannt, seine erste Ehe mit einer Schriftstellerin habe ihn in ein isoliertes Kunstjüngertum geführt und ihn beständig hadern lassen, wie eine durchs Fernsehen verblödete Gesellschaft ausgerechnet durch Romane er­reicht werden könne.