Alles eine Frage von Proportion und Lichtführung: In versteckter Lage in Gießen hat John Pawson, britischer Meisterarchitekt des Minimalismus, eine Villa entworfen.

Licht und Proportion: Blick aus dem Esszimmer in den Hof von John Pawsons Villa in Gießen Bild: Harry Crowder

Mit der Gestaltung eines kühl-eleganten, minimalistischen Calvin-Klein-Stores in New York erlebte John Pawson im Jahr 1995 seinen internationalen Durchbruch. Mittlerweile gilt er als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Architekten in Großbritannien. Auch deutsche Bauherren haben Pawsons streng-disziplinierte, zugleich warme und sinnliche Interieurs für sich entdeckt. So ist er in Berlin mit zwei eindrucksvollen Kunsträumen hervorgetreten – für die Sammlung Feuerle in Kreuzberg und die Galerie der Familie Bastian in Zehlendorf.

Nun hat Pawson zum zweiten Mal hierzulande eine Villa gebaut, diesmal in Gießen. Das Besondere ist die Lage: Lassen seine durchweg überaus wohlhabenden Bauherren sonst frei stehende Häuser planen, sah sich der Architekt in diesem Fall durch die Lage in einem Hinterhof herausgefordert. Deshalb erschließt sich das Raffinement des Entwurfs, dessen schlichte Fassade von der Straße aus nicht zu sehen ist, auch erst auf den zweiten Blick.

Ein aufgeräumter, aber wohnlicher Kokon

Es besteht in einer besonders geschickten Raumdramaturgie: Umgeben von einer hohen Mauer, orientieren sich die Wohnräume zu einem umlaufenden Hortus conclusus. Angesichts der Einfriedung des Patios lebt das Haus, in das Elemente eines Altbaus integriert wurden, ganz von Blick- und Lichtführung. Im Erdgeschoss weisen Sichtachsen über die Wände hinaus, ähnlich den „Borrowed Views“ der englischen Landschaftsarchitektur.

Eine japanische Zelkove, eine Ma­gnolie und ein persischer Eisenholzbaum sind die einzigen Gestaltungselemente, die die orthogonale Rasterung der feinen italienischen Travertin-Platten des Hofes brechen und dem Auge einen Point de vue geben. Beige innen wie außen, mit feinen Eichen- und Travertin-Details und einer geschliffenen, scharfkantigen Kalk-Zement-Putz-Fassade ausgestattet, ist die Wohnwelt von Pawsons Villa in Gießen ein in Farbe und Lichtstimmung wohnlicher Kokon, der zwar betont aufgeräumt wirkt, aber nicht lebensfeindlich.

Magischer Moment des Loslassens

Bis zur Kuchengabel hat der Architekt alles im Haus entworfen. Pawsons Gestaltungsobsession reicht bis zu versteckten Steckdosen. Es gibt keine Sockelleisten, Türgriffe und Heizkörper, stattdessen Einbaumöbel, raumhohe Türen, Lichtvouten, schwellenlose Übergänge, abgehängte Decken und elegante Schattenfugen. Im „Giessen House“, wie der Architekt die Villa in britischem Understatement nennt, gibt es nichts Überflüssiges oder Mondänes, aber dank Akkusauger und Bewegungsmeldern auch nichts Banales. Sensorik macht Schalter obsolet, die Bewohner steuern ihr Haus über eine Handy-App.

Auf den Architekten aufmerksam geworden waren die Bauherren bei einem Besuch der Villa auf Mallorca, die Pawson mit Claudio Silvestrin für den Berliner Kunsthändler Hans Neuendorf im Jahr 1991 gebaut hatte. Es war Pawsons architektonisches Erstlingswerk. Für die Gießener Bauherren war der Aufenthalt in diesem unaufgeregt, klar und ruhig gestalteten Haus, das man inzwischen als nobles Feriendomizil mieten kann, ein „magischer Moment des Herunterkommens und Loslassens“. Die Kontrolle über die Gestaltung jedes Details und über deren perfekte handwerkliche Ausführung war schon zu Beginn von Pawsons Karriere der Schlüssel zu dieser tiefgreifenden Wirkung.

Während etwa Carlo Scarpa seine Architektenzeichnungen als „Ausgangspunkt für weitere Diskussionen“ ansah, legt Pawson alle Einzelheiten vor dem Bau minutiös fest, denn seiner Meinung nach bringen Änderungen vor Ort Schwierigkeiten mit sich. In der Planung wie im Bau bedeutet seine Strenge großen Aufwand. So wie Ludwig Mies van der Rohe eine Architektur des „fast nichts“ angestrebt hat, so gelingen Pawson meisterliche „Plain Spaces“ (schlichte Räume), wie sie in England genannt werden. „Minimalistische Räume zu entwerfen ist eine komplexe Sache“, sagt Pawson.

Wie auch der Gestaltung des Inneren der Kirche St. Moritz in Augsburg und der Holzkapelle im nahe gelegenen Unterliezheim abzulesen ist, erzielt die minimalistische Ästhetik Pawsons ähnliche Wirkungen in Kirchen- wie in Wohnräumen, in Geschäfts- wie in Kunsträumen. Viele Betrachter beschreiben den Raumeindruck als „sakral“, auch wenn der Architekt selbst diese Wortwahl problematisch findet und hervorhebt, dass für ihn nur Gotteshäuser heilig sein können. Die Ähnlichkeiten in der Stimmung, die gleichwohl nicht zu leugnen sind, entstehen durch die beiden Zutaten, die nach Pawsons Worten für alle Entwürfe unabhängig von der Bauaufgabe entscheidend sind, nämlich Licht und Proportion. Pawson, der einer wesleyanischen Methodistenfamilie entstammt, sagt: „Wenn ich einen heiligen Raum entwerfe, tue ich das ganz pragmatisch, aber er kann dennoch spirituell wirken.“

Die Pandemie hat die Arbeit von Architekten im Ausland schwieriger und kostspieliger gemacht. Besuche vor Ort sind für den Briten Pawson jedoch unerlässlich, bevor er mit dem Entwerfen beginnt und auch danach. Das gilt auch für Gespräche mit dem Bauherren. „Ich höre auf meine Bauherren“, sagt Pawson. „Als ich jünger war, habe ich mit ihnen geredet, aber jetzt halte ich einfach die Klappe.“