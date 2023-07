Ein Offizier und eine Witwe stehen auf dem Besetzungszettel von John Neumeiers letzter Uraufführung „Dona Nobis Pacem“ am 4. Dezember 2022 zu Johann Sebastian Bachs h-Moll-Messe. Das Ballett wurde laut der Website des Hamburg-Balletts konzipiert, bevor Putin den Krieg gegen die Ukraine begann. Wer sich noch nicht über diese Klarstellung gewundert hatte, mag jetzt damit beginnen.

Russische Zeitungen berichten, dass John Neumeier einen 2014 geschlossenen Vertrag mit dem Moskauer Bolschoi-Ballett über die Aufführungsrechte an Neumeiers Bal­lett „Die Kameliendame“ verlängert hat. Die letzte Vorstellung in dieser Spielzeit fand vor wenigen Tagen statt. Die Titelrolle des Dumas-Balletts um den Tod der schönen, schwindsüchtigen Geliebten eines reichen und eines armen Mannes tanzte Bolschoi-Primaballerina Swetlana Sacharowa, die bereits 2014 Putins Annexion der Krim unterstützte. Die gebürtige Ukrainerin saß auch ­einige Jahre im Kulturausschuss der Staatsduma.

Im Jahr 2021, als noch viele internationale Choreographen im Spielplan des Bolschoi standen, wurde die „Kameliendame“ gar nicht aufgeführt. Seit 2022 aber lassen viele Rechteinhaber ihre Lizenzierungen auslaufen. Umso mehr dürfte in Moskau Neumeiers Verlängerung als Triumph gefeiert werden. Der Hamburger Ballettdirektor hat sich juristisch an eine Institution gebunden, die sich gegenüber anderen, politisch missliebigen Choreographen ihrerseits juristisch überhaupt nicht gebunden fühlt und entsprechend handelt. So im Fall des weltberühmten Alexei Ratmansky, der zur kommenden Saison als Hauschoreograph nach mehr als einem Jahrzehnt beim American Ballet Theatre zum New York City Ballet wechselt.

Am Tag von Russlands Überfall brach Ratmansky seine Proben für neue Ballette in Moskau ab. Diese werden nun, wie frühere Choreographien, ohne Nennung seines Namens und obwohl er sie zurückgezogen hat, weiter getanzt. Anstatt Ballette zu machen, in denen Offiziere und Witwen herumtanzen, informierte Ratmansky, der in der Ukraine Familie, Freunde und Kollegen hat und die Heimat seiner Frau kennt und liebt, im April über die gefallenen ukrainischen Tänzer Rostyslav Yanchyshyn, Artyom Datsyshin, Oleksandr Shapoval, Serhiy Shkvarchenko, und Vadim Khlupjanets: „Und die russische Tanzwelt schweigt natürlich. Wie sie sagen: ,Kunst und Politik soll man nicht vermischen.‘ Sie tanzen, sie haben Premieren, Preise, Feiern. Was für eine Schande. Was für eine Tragödie.“ Auf Instagram schreibt Ratmansky auch, Künstler des Bolschoi Theaters sammelten unter der Überschrift „Bolschoi – für die Front“ auf Telegram Geld, Waffen und anderes für Putins Armee. In welcher Welt lebt John Neumeier?