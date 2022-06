John Goodman wird 70 : Der riesenhafte Erzähler

Tele-Evangelist: In der Serie „The Righteous Gemstones“ spielt John Goodman (mit Danny McBride, rechts, und Adam DeVine) den Patriarchen einer Dynastie von Fernsehpredigern. Bild: Home Box Office, Inc.

Barton Fink, der Titelheld von Joel und Ethan Coens Film aus dem Jahr 1991, ist ein Drehbuchautor, der mit einer Schreibblockade geschlagen ist. Der Zimmernachbar des verhinderten Autors im heruntergekommenen Hotel in Hollywood erweist sich als der Urheber der gruseligen Geräusche, die den Schriftsteller vom Schreiben abhalten. Im leutseligen Versicherungsvertreter steckt ein Serienmörder, der seine Opfer enthauptet. Der Intellektuelle, der sich einbildet, dass seine Mission die Verbesserung der Lage der Menschheit ist, hätte nicht ins Kinogeschäft gehen sollen: Was ihm in der Kulissenwelt rings um seine Schreibstube geboten wird an fataler Stofflichkeit, verteufelt schlicht gestricktem und daher unentwirrbarem Plot, macht ihn völlig kopflos. Figurationen metaphysischer Prinzipien sind die beiden Hauptfiguren, und die Coens haben die Rollen von Geist und Fleisch den beiden Schauspielern auf den Leib geschrieben, John Turturro und John Goodman.

Patrick Bahners Feuilletonkorrespondent in Köln und zuständig für „Geisteswissenschaften".



In „Raising Arizona“, dem zweiten Film der Brüder, hatte Goodman 1987 einen ausgebrochenen Sträfling gespielt, und in der Zwischenzeit war er mit der Serie „Roseanne“ zum Fernsehstar geworden. Sein mörderischer Charakter in „Barton Fink“ trägt einen im unheimlichsten Wortsinn sprechenden Namen: Karl Mundt. Er kommt aus einer Welt der ursprünglichen Oralität, die der Sphäre des Schreibens in jeder Hinsicht vorgelagert ist. In der Sitcom „Rose­anne“ ist Goodman der Vater einer Familie, die sich durch Summierung der Niedriglöhne der amerikanischen Arbeiterklasse durchschlägt. Die Gewalt des Patriarchen ist zivilisiert und entschärft, verwandelt in symbolische Mitherrschaft, weil der Mann die Seinen nicht allein ernähren kann. Allen Widrigkeiten des Lebens zeigt er sich mit einem launigen Spruch gewachsen, mit der angeborenen Eloquenz unverwüstlicher Gutmütigkeit.

Einfache Leute, aber herzensgut: So wie die Conners stellt sich Barton Fink das Publikum und das Personal seiner Theaterstücke vor, den „gemeinen Mann“. Dass die Leutseligkeit, die der todbringende Handlungsreisende Mundt den Monarchen des alten Europas abgeschaut hat, Abgründe der Boshaftigkeit verbirgt, ist eine Lektion, die nur einen erfundenen Ghostwriter des versklavten Volkes wirklich schockieren könnte. Das Spektakuläre von Goodmans Spiel liegt jenseits der allegorischen Tapetenmuster der Coen’schen Fabeln: im Überschuss der physischen Präsenz. Goodmans Körperlichkeit schlägt in ihr Gegenteil um. Man kann sie sich wegdenken, und sie bleibt immer noch da: Geschichte, Mythos, Legende, Gerücht – hörbare Inspiration, im Säuseln, im Jaulen, im Seufzen, im plötzlich gebrochenen Tonfall lebensgefährlicher Sentimentalität. Hätte Barton Fink doch nur auf ihn gehört, ihn beim Wort genommen, als er ihm bei der ersten Begegnung offenbarte: Ich könnte dir Geschichten erzählen.

Goodman ist ein unverwechselbarer Synchronsprecher in unzähligen Zeichentrickfilmen und trägt im Coen-Film „The Hudsucker Proxy“ aus dem Off den Wochenschautext über den Hula-Hoop-Reifen vor – im Abspann ausgewiesen als Karl Mundt. Als riesenhafter Erzähler, der immer wieder kurz davor ist, sich ins Wort zu fallen, und dann doch wieder von sich geben muss, was ihm auf der Seele liegt, hat Goodman in den arbeitsteiligen Künsten von Kino und Fern­sehen seine Spuren hinterlassen. In „Treme“, der Serie von David Simon über New Orleans nach Katrina, ist er der Historiker der weggeschwemmten Stadtgesellschaft, der Sammler mündlicher Überlieferungen, der auf einen kultivierten Fernsehreporter aus England mit der Aggression des Vietnam-Veteranen Walter Sobchak aus dem Coen-Film „The Big Lebowski“ losgeht und seine Gewalt am Ende gegen sich selbst richtet. Und in Danny McBrides Klamaukserie „The Righteous Gemstones“ über eine Dynastie von Fernsehpredigern ist er der Patriarch, vor dem man sich fürchtet, weil man glaubt, dass er in jeder Sekunde doch noch anfangen könnte, die frohe Botschaft zu verkünden. Heute feiert John Goodman seinen siebzigsten Ge­burtstag.