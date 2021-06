Jil Sander im Interview : „Die Natur ist uns allen voraus“

In den langen Jahren ihrer Tätigkeit als Modedesignerin hat Jil Sander einen scharfen Blick entwickelt. So sehr, dass sie Anproben, Fotoshootings, Make-up und Stylings selbst dann beurteilen kann, wenn sie nur im Rahmen einer Videokonferenz zugeschaltet ist, wie es aus aktuellem Anlass momentan oft der Fall ist. Sie sagt, sie habe gelernt, sich einfach vorzustellen, der oder die anderen seien auch im Raum. Diese Fähigkeit, mit wachem Blick auf die jeweiligen Umstände zu reagieren, nutzt sie auch in ihrer Arbeit mit Uniqlo. Dass die Marke Mode zu günstigen Preisen anbietet, heißt nicht, dass die Queen of Less sich mit weniger Qualität zufriedengeben würde. Viel mehr finde sie in dieser Partnerschaft genau das, was sie braucht, sagt sie.

Frau Sander, bekannt sind Sie für Luxusmode aus den besten Materialien. Dabei hatten Sie zu Beginn Ihrer Karriere als Designerin etwas ganz anderes vor. Sie wollten zum kleinen Preis für eine breite Masse entwerfen, oder?