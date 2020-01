Das Wissen der Postmoderne : Zurück in die Zukunft

Vor gut vierzig Jahren erschien eine Abhandlung, die den Begriff „postmodern“ in ihrem Titel berühmt machen sollte: Jean-François Lyotards „La condition postmoderne“ (Paris, 1979, dt.: „Das postmoderne Wissen“, 1982). Das rituelle Gedenken zu Jahrestagen ist an ihr vorbeigegangen. Wer den Text, der im Original kaum 110 Seiten lang ist, heute erneut oder zum ersten Mal liest, wird das gar nicht verstehen. Denn er ist im Unterschied zu den meisten Zeitdiagnosen, die seither feilgeboten wurden, frisch und erstaunlich geblieben.

Lyotard, Philosophieprofessor in Paris-Vincennes, war damals vom Universitätsrat der kanadischen Regierung von Québec gebeten worden, über die Lage des Wissens in den höchstentwickelten Gesellschaften zu berichten. Betrachtet man die Liste seiner Beobachtungen dazu, fühlt man sich in der Gegenwart. Die Informatik, schreibt er, sei auf dem Vormarsch und mit ihr Disziplinen wie Computerlinguistik, Nachrichtentechnik, Übersetzungs- und Automatentheorie. Fragen der Speicherung von Daten, der Auswertung von Information und der „Perfektionierung intelligenter Terminals“ würden vordringlich. Überdies, heißt es schon in den ersten Sätzen des Essays, „ist bekannt, wie man durch die Normierung, Miniaturisierung und Kommerzialisierung der Geräte schon heute die Verfahren des Erwerbs, der Klassifizierung, der Verfügbarmachung und Ausbeutung der Erkenntnisse verändert“.

Ist bekannt – das war eine Untertreibung. Als Lyotard 1979 den Tischcomputer zur beispielhaften Dingform des Wissens erklärte, gab es einstweilen nur die ersten Proto-Ungetüme der zumeist amerikanischen Industrie. Immerhin waren sie nicht mehr groß wie Kühlschränke. Apple hatte drei Jahre zuvor sein erstes Modell vorgestellt, mit Schreibmaschinentastatur, über heimische Fernsehröhren als Bildschirm betrieben, sowie mit einem Kassettenrecorder als Speicher- und Ladegerät für Programme.

Wer wird künftig wissen?

Lyotard sah das Aufkommen solcher Geräte in einem Zusammenhang mit der zunehmenden Kommunikation über Satelliten, der Nutzung von Datenbanken und des „elektronischen Journalismus“. In einem Nebensatz erwähnt er die Genetik als Forschungsfeld, das von der Informationstheorie abhängig sei. Durch all diese Entwicklungen ändere sich der Begriff des Wissens. Wissen, das sich nicht in Maschinensprachen übersetzen lasse, weil es beispielsweise an Personen gebunden sei, werde künftig vernachlässigt werden.

Auf wenigen Seiten skizzierte Lyotard das Schema, dem auch heute viele Beschreibungen der digitalen Welt folgen. Das Schicksal der Professionen – Ärzte, Anwälte, Lehrer – ist von der Vorstellung betroffen, wesentliche Anteile dessen, was sie bisher leisteten, könnten auch von Computern ausgeführt werden. Im selben Zuge werde das Wissen über Computer und die Beherrschung von Information zur Schlüsselfrage auf den Märkten der „postindustriellen“, nämlich immer stärker von Wissen in Informationsform getriebenen Wirtschaft. Multinationale Unternehmen würden zu Konkurrenten von Nationalstaaten: „Nehmen wir an, eine Firma wie IBM sei berechtigt, einen Streifen im Orbitalfeld der Erde zu besetzen und darauf Satelliten und Datenbanken zu plazieren. Wem werden sie zugänglich sein? Wer wird die verbotenen Daten oder Kanäle definieren? Wird es der Staat sein, oder wird dieser nicht vielmehr ein Benutzer unter anderen sein? Auf diese Weise werden neuen Rechtsprobleme gestellt und durch sie die Frage: Wer wird wissen?“