Zugreise in die Mitte Europas : Weihnachten im Böhmischen Paradies

Die Reise ins Böhmische Paradies beginnt am Hauptbahnhof in Prag, dem wahren Eisenbahnherz des Landes. Der Schnellzug in Richtung Hradec Králové ist gut gefüllt. So wie immer, nicht nur in der Weihnachtszeit. In Nymburk sieht man aus dem Zugfenster die Brauerei, in der Bohumil Hrabal aufgewachsen ist. Kurz danach überqueren wir die Elbe und gleiten weiter durch das Flachland von Mittelböhmen. Immer wieder sieht man einen Weihnachtsbaum am Bahnsteig stehen. Eine kleine Fichte. Eine Tanne. Eine Kiefer. Die Bahnhöfe werden kleiner, die Züge, in die man umsteigt, immer langsamer und kürzer. Zum Schluss genügt für die letzten Kilometer nach Lomnice nad Popelkou, in den alten Kursbüchern auch Lomnitz an der Popelka, ein kleiner Triebwagen. Die Eisenbahner nennen ihn Brotbüchse. Genauso sieht er auch aus.

Die Brotbüchse fährt fast im Schritttempo durch das Český ráj, durch das Böhmische Paradies, wie die Gegend heißt. Vielleicht wegen der vielen Burgen und Schlösser? Wegen der Felsenstädte? Niemand kennt die Antwort. Der Schaffner, mehr breit als hoch, wünscht den Fahrgästen frohe Weihnachten. Er kontrolliert die Fahrscheine und fängt an, sich mit einem Mann zu streiten, einem Rangierer.