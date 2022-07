James-Webb-Teleskop : Durchs Rauhe zu den Sternen

Flammender Tanz: Vier der Galaxien in „Stephan’ Quintet“ sind miteinander auf Kollisionskurs. Nur der große Spiralnebel links ist ein Vordergrundobjekt. Wo die beiden aktuell aufeinanderprallenden Galaxien sich berühren, lodern Sternentstehungsgebiete auf. Bild: NASA, ESA, CSA, and STScI

Im Juli 2011 sah es ganz danach aus, als würde es das unten gezeigte Bild des Carina-Nebels im Sternbild des Schiffskiels nie geben. Damals betrieb ein Ausschuss des amerikanischen Repräsentantenhauses die Streichung des James Webb Space Telescope (JWST). Das ursprünglich mit 500 Millionen Dollar angesetzte Projekt war damals vier Jahre hinter dem Zeitplan zurück und hatte bereits drei Milliarden Dollar verschlungen. Nach der Rettung des Unternehmens vor dem Rotstift bedurfte es noch einmal mehr als zehn Jahre und zusätzlicher sieben Milliarden Dollar, bis der Nachfolger des alternden Hubble-Weltraumteleskops starten konnte – als die mit Abstand teuerste unbemannte Mission der bisherigen Raumfahrtgeschichte.

Doch was für ein Happy End! Am Montagabend stellte der amerikanische Präsident Joe Biden persönlich – zusammen mit seiner Vizepräsidentin Kamala Harris in ihrer Eigenschaft als Vorsitzende des National Space Council – eines der ersten fünf wissenschaftlichen JWST-Aufnahmen vor. Weitere vier veröffentlichten die NASA sowie die Raumfahrtorganisationen Europas und Kanadas, die an dem Teleskop beteiligt sind, am Dienstagnachmittag. Sie sind zwar durchaus noch die Ergebnisse von „practice runs“, wie der Programmwissenschaftler Eric Smith von der NASA es ausdrückte, also von Aufwärmübungen für die Aufbereitung der Daten. Doch galten sie, anders als die Testbilder bisher, durchaus Himmelsobjekten von erhöhtem wissenschaftlichen Interesse. Ihre Auswahl zielte indes darauf ab, die Fähigkeiten des in 1,5 Millionen Kilometern Entfernung von der Erde um die Sonne kreisenden 6,5-Meter-Spiegelteleskops und seiner vier wissenschaftlichen Instrumente in einigen seiner Themenfelder zu demonstrieren.

So ist der Carina-Nebel ein Ort, an dem sich kosmische Staub- und Gasmassen zu Sternen zusammenballen und von deren Strahlung geformt und zum Leuchten gebracht werden. Auf den bisherigen Aufnahmen dieser Gegend sind diese jungen Sterne hinter den Wolken, aus denen sie entstanden sind, verborgen geblieben. Mit dem JWST aber kann man sie nun sehen, denn anders als bei Hubble sind Spiegel und Instrumente hier eigens für Infrarotlicht ausgelegt. Um ein für unsere Augen wahrnehmbares Bild zu erhalten, wurden die Daten in den sichtbaren Spektralbereich sozusagen transponiert. Aber daran sollte sich kein Betrachter stören. Auch im sichtbaren Licht aufgenommenen Astrophotos zeigen die Himmelsobjekte nicht als Dinge an sich und auch nicht so, wie sie ein Astronaut sähe, käme er ihnen nur nahe genug. Wer etwa schon einmal den bekannten Ringnebel im Sternbild der Leier durch ein Amateurteleskop betrachtet hat, wird dort vielleicht die Farben und Kontraste vermisst haben, die eben erst lange Belichtungszeiten und geeignete Bildbearbeitungstechniken zum Vorschein bringen.

Ein anderes der fünf Bilder zeigt ein dem Ringnebel in der Leier sehr ähnliches Objekt, den sogenannten südlichen Ringnebel im Sternbild Vela, dem Segel. Hier war das JWST in der Lage die schaumige Struktur der abgestoßenen Gashülle eines sterbenden Sterns aufzulösen und sowie die Schichtstruktur der Schwaden, welche von den letzten Pulsationen vor seinem Ende zeugen. Obendrein wurde es durch eine weitere Aufnahme im mittleren Infrarot möglich den Partner sichtbar zu machen, mit dem er in einem Doppelsternsystem kreist.