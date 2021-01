Jahreswechsel im Kinderheim : Vielleicht gibt es keine Zeit danach

Das Tor zum Haus ist zu. Die Fassade in pastellenem Gelb, an den Fenstern kleben Schneekristalle, selbstgebastelt auch für draußen Vorbeilaufende. An der Fassade unter jedem Fenster noch weihnachtliches Tannengrün. Eine Tür wird geöffnet. Auf der Treppe steht jetzt ein junger Mann mit Kippe. Vier kleine Jungen drängen sich an ihm vorbei. Kurze Verhandlung, wer gegen wen spielt. Etwa hundert Meter weiter rauschen auf einer der großen Frankfurter Ausfahrtsstraßen in schneller Abfolge Laster und Sportwagen vorbei. In diese Richtung läuft die Gruppe davon, biegt rechts auf ein Gartengrundstück ab.

In den Garten, sagen die Mädchen, können sie jetzt nur noch zu zweit. Neulich hat ein Passant oder ein Anwohner die Polizei gerufen, jemand, der besorgt war, weil da eine Gruppe Jugendlicher an einem Bauwagen saß. Sie überlegen: Er wusste sicher nicht, dass sie zu einem Haushalt gehören. Man hätte ja mal kurz nachfragen können. Aber so ist es eben, sagt Caro, die Älteste, man muss Verständnis haben. Die Leute haben Angst. Und so wie sie wohnt halt auch keiner.