Deutsch-französische Beziehung : Keine Angst vor Frankreich!

Aktualisiert am

Deutsch-französische Freundschaft, wie sie einmal war: Francois Mitterand und Helmut Kohl reichen sich 1984 an den Gräbern von Verdun die Hand. Bild: picture-alliance/ dpa

Europa ist durch den Ukraine-Krieg gewaltig ins Schleudern geraten. Um auf der Spur zu bleiben, konnte man bisher stets auf die deutsch-französische Achse setzen. Glaubt man französischen Kommentatoren, ist darauf nun kein Verlass mehr; der einstige Mitterrand-Berater Jacques Attali hat sogar den nächsten Kriegsausbruch zwischen den Erbfreunden noch in diesem Jahrhundert für möglich erklärt (F.A.Z. vom 11. November).

Das ist maßlos übertrieben, deutet aber auf eine politische Entfremdung hin, der beide Seiten mittlerweile offen Nahrung geben. Hinter dem Klein-Klein der Energiefragen steckt ein strukturelles Problem, das der Krieg in grelles Licht gesetzt hat: Europa ist ohne amerikanisches Rückgrat nicht verteidigungsfähig, in der Migrationsfrage ist es handlungsunfähig, und seine Ausgangslage als Wirtschaftsmacht hat sich drastisch verschlechtert, ganz abgesehen davon, dass Europa aufgrund der ausgebliebenen Energiewende auch beim Klima- und Artenschutz ins Hintertreffen geraten ist. In solchen Lagen macht man auf beiden Seiten des Rheins nationale Alleingänge, und dabei werden Feindbilder aktiviert, die unwiderruflich passé schienen.