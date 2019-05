Aktualisiert am

FAZ Plus Artikel Italiens Meinungsfreiheit : Matteo Salvinis Angst vor Leintüchern

Grundrecht in Gefahr: Der Lega-Chef greift in Italien gegen jene durch, die öffentlich zeigen, dass sie ihn ablehnen. Auch dass er dafür Organe nutzt, die seinem Innenministerium unterstehen, führt zu heftigen Protesten.

Kein Meinungseinerlei mehr: Am 16. Mai geraten in Neapel Polizei und Gegner des Innenministers Matteo Salvini aneinander. Bild: EPA

Wenn die Feuerwehr kommt, geht es gewöhnlich um Notfallhilfe und Gefahrenabwehr. Ob das auch am 13. Mai in dem Städtchen Brembate nahe Bergamo der Fall war, ist mindestens fraglich. Gegen acht Uhr morgens rückte dort ein Lastwagen der städtischen Feuerwehr mit Drehleiter aus: zur Entfernung eines Bettlakens, das im zweiten Stock eines Wohnhauses zwischen zwei Fenstern gespannt war. In großen blauen Lettern stand darauf: „Du bist nicht willkommen.“

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Der eher unfreundliche Gruß galt dem italienischen Innenminister und stellvertretenden Regierungschef Matteo Salvini. Der war an jenem Montag vor einer Woche zum Wahlkampf für seine Partei – die rechtsnationalistische Lega – in seiner norditalienischen Heimatregion Lombardei unterwegs. Der erste von mehreren Auftritten des Tages war jener in Brembate.