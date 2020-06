Italien nach der Grenzöffnung : An der Scala noch das Programm vom Februar

An der Schweizer Grenze standen nur wenige Autos. Der Grenzer stellte ein paar Fragen, wohin man denn wolle, Italien, aha, gute Reise; ein Kollege reichte eine rote Autobahnvignette durchs Seitenfenster, die man mit einer gewissen Rührung in die Windschutzscheibe klebte; vor ein paar Monaten hatte es ja noch so ausgesehen, als ob man in diesem Jahr nirgendwohin fahren würde. Offiziell ist die innereuropäische Reisewarnung erst seit gestern aufgehoben, nach Italien durfte man aber schon seit dem dritten Juni fahren – durch die Schweiz. Man hätte auch durch Österreich fahren können, aber die Österreicher nahmen es mit dem Wort „Durchreise“ mindestens so ernst, wie es einst die DDR mit der Transitstrecke meinte – Josef Schreier von der Tiroler Landesregierung hatte erklärt, man habe Österreich ohne jeden Zwischenstopp zu durchfahren, „weder Toilettenpause noch Tankpause“ seien gestattet, es drohten Strafen von bis zu 1500 Euro.

Die wenigen Mutigen, die trotzdem den Weg durch Österreich gewagt hatten, berichteten davon, dass auf dem Brenner das Tempolimit teilweise auf sechzig Stundenkilometer heruntergesetzt war, vielleicht, um die Durchfahrt noch länger und abschreckender zu machen oder um Österreich größer wirken zu lassen; ohne Tempolimit könnte man die Alpenrepublik in etwa dreißig Minuten Richtung Italien durchsausen; kein schönes Gefühl für ein Land mit gewissen Ansprüchen.

Die Schweizer waren liberaler. Hier durfte man auch zum Tanken anhalten. Am Autogrill parkte ein weiterer deutscher Wagen, dessen Insassen erstaunt das Bergpanorama betrachteten wie Tiere, die nach langem Winterschlaf unter einem Stein hervorkommen und blass in die Sonne blinzeln: endlich wieder Ausland. Wann hatte man zum letzten Mal in Europa vor einem Grenzposten mit einem Gefühl von banger Erwartung gestanden? Lange her. Alles, was bisher selbstverständlich war, wirkte jetzt wie etwas Besonderes und Schönes: Im Gotthardtunnel Verkehrsnachrichten auf Schweizerdeutsch, die ersten grünen Schilder, auf denen „Milano“ stand, dann die italienische Grenze, das in den Regen hinein leuchtende Schild „Buon Viaggio“, und hier: keine Kontrolle. Keine Fragen. Es war, als sei nichts geschehen. Man fuhr einfach hinein nach Italien. Die Autobahn war leer. Das Land sah aus wie immer.

Revolver am Kopf

In Mailand trieb der Regen über den Bosco Verticale, es waren wenige Menschen auf der Straße – aber diese Menschen trugen ausnahmslos alle Mundschutz. Während am Berliner Landwehrkanal schon wieder ein paar tausend Party-Gestalten ravten, als sei Corona bloß eine groteske Erfindung der Regierung, betreten die Mailänder sogar ihre geliebte Bar Basso nur mit Mundschutz und nehmen ihn erst am Tisch ab. Im Restaurant Giacomo haben sie die Hälfte der Tische rausgeworfen, die wenigen Gäste sitzen jetzt da wie auf Inseln und werden von den maskierten Kellnern wie Inselkönige begrüßt, die offenen Fenster lassen die Mailänder Regenluft die Aerosole wegwehen. Im Eingang eines Hotel passierte etwas, das wie eine Szene aus einem Mafiafilm wirkte – ein Kellner hielt einer blonden Frau eine Art Revolver an die Stirn und kniff dramatisch die Augen zusammen.

Es war aber nur eines der Temperaturmessgeräte, mit denen überall überprüft wird, ob der Kopf heißer als 37,5 Grad ist. In Italien sind 34 000 Menschen, wie es jetzt immer heißt, „an oder mit“ Corona gestorben, fasst jeder in Mailand kennt jemanden, der es nicht geschafft hat. Viele lassen die Maske auch auf, wenn sie allein auf der Straße sind; sie ist zu einem Teil des Alltags geworden. Man gewöhnt sich schnell daran, Masken zu tragen, obwohl es immer noch ein seltsames Gefühl ist, sie aufzusetzen, bevor man eine Bankfiliale betritt. Die Hälfte der Leute sieht mit Maske aus wie Ärzte, die andere wie Banditen. Viele haben eine elegante Routine beim Aufsetzen entwickelt, sie werfen den Bügel hinters Ohr und ziehen einhändig zum anderen Ohr durch, während sie mit der freien Hand weiter Textnachrichten versenden. In den Läden gibt es Trompe-l’œil-Masken mit einem Mund als Motiv. Überhaupt haben die Italiener einen neuen Galgenhumor entwickelt; im Radio spielen sie jetzt gern den berühmten alten Italo-Pop-Hit „Disco band“ von Scotch, der mit einem trockenen Hustenanfall beginnt. In den ersten Tagen der Öffnung waren in Mailand kaum Touristen zu sehen und kein Englisch zu hören, und zum ersten Mal seit zweihundert Jahren traf auch Heines frühe Overtourism-Beschwerde nicht zu, man könne „sich keinen italienischen Zitronenbaum mehr denken ohne eine Engländerin, die daran riecht“. Die Galleria Vittorio Emanuele war leer wie nie, an der Scala hing noch das Programm vom Februar (Maurizio Pollini spielt Brahms).