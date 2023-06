Der Ministerpräsident von Brandenburg, Dietmar Woidke, schreibt dem Verwaltungsrat des RBB einen Brief, in dem er um Sparsamkeit beim Gehalt des künftigen Senderchefs bittet. Ist das ein Skandal? Wohl kaum.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke bei einem Lokaltermin am 9. Juni 2023 in Blankenfelde-Mahlow Bild: dpa

Dietmar Woidke hat es gewagt, dem Verwaltungsrat des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) einen Brief zu schreiben. In diesem „bittet“ der Ministerpräsident von Brandenburg darum, bei der bevorstehenden Intendantenwahl die Kritik und die Anregungen der Landesrechnungshöfe von Berlin und Brandenburg am früheren Finanzgebaren des Senders zu berücksichtigen.

Die Rechnungshöfe hatten moniert, dass der RBB zwischen 2017 und 2021, also in der Ära der fristlos ge­kündigten Intendantin Patricia Schlesinger, mehr Geld ausgab, als er sich leisten konnte. Zudem regen die Rechnungsprüfer an, die Spitzengehälter im RBB an die Besoldung im öffentlichen Dienst anzupassen. Für die künftige Intendantin oder den künftigen Intendanten würde das be­deuten, dass sie 180.000 Euro pro Jahr bekommen.

Dass Woidke den Verwaltungsrat darauf hinweist, wird skandalisiert. RBB und NDR berichten so, dass der Eindruck entsteht, der Ministerpräsident schränke die Rundfunkfreiheit ein. Kritische Stimmen aus der Berliner Politik sind schnell zur Hand. Der medienpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Christian Goiny, meint, Woidke habe dem Verwaltungsrat ein „Dekret“ gesendet, die Chefin des RBB-Personalrats, Sabine Jauer, findet den Brief „dreist“ und erkennt einen „Verstoß gegen die Un­abhängigkeit des RBB und das Gebot der Staatsferne“. Die stellvertretende Berliner SPD-Fraktionsvorsitzende Melanie Kühnemann-Grunow wird mit der Einlassung zitiert, es gelte, die „Unabhängigkeit der Organe des RBB“ unbedingt zu respektieren.

Das sollte selbstverständlich sein, doch verwundert es schon, dass Woidkes Kritiker das Gehalt eines Intendanten mit der Rundfunkfreiheit in eins setzen. Würde sich der Ministerpräsident ins Programm einmischen oder dem Rundfunkrat vorschreiben wollen, für wen am 16. Juni bei der Intendantenwahl abzustimmen sei, gäbe es Grund für Alarm.

„Verantwortung gegenüber Gebührenzahlern“

So aber weist Woidke darauf hin, dass es mit der Geldverschwendung beim RBB ein Ende haben müsse, zudem hätten Berlin und Brandenburg vor, eine Begrenzung des Intendantengehalts in den RBB-Staatsvertrag aufzunehmen. Das können die Landesregierungen, ein Eingriff in die Rundfunkfreiheit stellt das nicht dar. Woidke setze sich „auch in Verantwortung gegenüber den Ge­bührenzahlern“ und mit Blick auf die Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks seit Längerem für eine Begrenzung des Intendantengehalts ein, teilte seine Staatskanzlei auf An­frage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Weil ihm das mögliche Gehalt zu gering erschien, ist der Programmdirektor von Radio Bremen, Jan Weyrauch, kurzzeitig als Kandidat bei der Intendantenwahl ausgeschieden. Nach einem Tag ist er wieder zurückgekehrt. Der Verwaltungsratsvorsitzende Benjamin Ehlers hatte als Mitglied der Findungskommission einen Gehaltsdeckel ins Spiel gebracht. Als Lehre aus dem Schlesinger-Desaster scheint das sehr sinnvoll. Oder soll der RBB da weitermachen, wo Schlesingers Pleite endete?