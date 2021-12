Vorbild für „Dinner for One“ : Hauffs Totenmahl

Ein jährliches Festessen, abwesende Gäste, deren Gedecke gleichwohl auf der Tafel verteilt sind und die behandelt werden, als wären sie im Raum, Trinksprüche und ein überforderter Diener, den das Mahl an seine Grenzen führt – all das kennt man als „Dinner for One“, jenen britischen Sketch, der seit Jahrzehnten zum deutschen Silvester gehört und den der britische Autor Lauri Wylie vor ungefähr hundert Jahren verfasste.

In der Geschichte um die greise Gastgeberin Miss Sophie und ihren Butler James geht es um die – gerade zum Jahreswechsel mit all seinen Bilanzen und Vorsätzen – naheliegende Frage, ob wir sind, was wir zu sein glauben, oder vielleicht doch etwas ganz anderes. Denn der Butler muss eine Rolle nach der anderen einnehmen und dabei auch eine Identität nach der anderen. Es ist die Frage, ob sein alkoholbedingter Kontrollverlust diesen Wechsel er­schwert – das würde auf Handwerk deuten, also auf immer weiter eingetrübte Kunstfertigkeit – oder erleichtert, was nichts anderes hieße, als dass der illuminierte Butler die eigene Person hinter sich ließe und im Rausch tatsächlich zum jeweiligen Gast mu­tierte.

Hat der Sketch deutsche Wurzeln?

Vor einigen Jahren sagte man dem in Deutschland so beliebten Sketch auch deutsche Wurzeln nach: Er gehe zurück auf entsprechende Festlichkeiten seit 1841 am Hof der Herzoginwitwe Sophie Karoline Amalie von Sachsen-Gotha-Altenburg. Der Schuss ging gar nicht so weit fehl. Tatsächlich findet sich in der spätromantischen deutschen Literatur das Setting von „Dinner for One“ auf verblüffende Weise ausgemalt.

Der da­mals 22 Jahre alte Wilhelm Hauff, bekannt durch Märchen wie „Zwerg Nase“, „Der kleine Muck“ oder „Das kalte Herz“, veröffentlichte 1825 anonym den Roman „Mitteilungen aus den Memoiren des Satan“. In dessen Einleitung wird die ziemlich finstere Geschichte vom Oberjustizrat Hasentreffer erzählt, der jedes Jahr für zwölf tote Freunde decken lässt: „Dem alten Kauz ist aber so wohl, als wenn er unter den lustigsten Kameraden wäre; er spricht und lacht mit ihnen“, was so grausig ist, dass kein Diener, der einmal dort aufgetragen hat, ein zweites Mal dazu zu bewegen ist.

Dann kommt der Satan ins Spiel und bringt Hasentreffer dazu, an seiner eigenen Identität zu zweifeln. Während der Oberjustizrat aus dem gegenüberliegenden Gasthof in Richtung seines Hauses blickt, schaut dort ein Doppelgänger heraus, der behauptet, er sei jener Hasentreffer. Der echte antwortet: „Ich bin er ja auch, wie ist denn dies möglich?“ Nein, sagt darauf der Teufel, „du bist der Dreizehnte“. Tatsächlich liegt Hasentreffer bald er­würgt in seinem Haus, wo er die zwölf toten Freunde empfangen hatte. Zum Glück geht die Geschichte in „Dinner for One“ anders aus, den Tod verdrängt dort die Liebe. Und setzt so ein schönes Vorzeichen fürs neue Jahr.