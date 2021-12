Ist Omikron der Schlusspunkt? : Unser Aufbruch in die Post-Pandemie-Phase

Kein Gedanke kann vermessen genug sein, dass er nicht irgendwo auch in den Szenarien auftaucht, mit denen unsere pandemische Zukunft heute schon wissenschaftlich verhandelt wird. Zuversicht mag vielen als ein solches gedankliches Wagnis erscheinen, gerade jetzt, da sich die Omikron-Wand vor uns aufbaut, und in solchen Zeiten ist der Fixpunkt öffentlicher Debatten stets auf das Worst-Case-Szenario gerichtet. Christian Drosten selbst, der anerkanntermaßen meistbeachtete Kenner der Coronaviren-Kalamitäten, hat den Möglichkeitsraum für Gutgläubige in seinem jüngsten Podcast mit Korinna Hennig weit geöffnet: Wir haben es, sagte er, „mit einem perfekten Nachpandemievirus zu tun“. Gemeint ist Omikron.

Drostens postpandemische Erzählung verhallte politisch weitgehend ungehört, zu mächtig wirkt die unmittelbare, durch Omikron lauernde Gefahr, als dass man sich mit der Zeit nach der Pandemie schon zu beschäftigen imstande sieht. Ohnehin ist es geradezu anrüchig, von einer nachpandemischen Zeit zu sprechen, wenn zweiundfünfzig Prozent der Weltbevölkerung nicht einmal eine Zweifachimpfung erhalten haben, vier Fünftel von Afrika praktisch noch ungeschützt sind, und die Impfstoffe (armes China!) gegen die Urgewalt der viralen Mutation allmählich ins Hintertreffen zu geraten drohen.

Andererseits labt man sich an der Börse schon offen an einer postpandemischen Stimmung. Die Aktienkurse sind längst auf Kurs, erst recht die amerikanischen, wo der zugegeben von Onlinefirmen beherrschte Nasdaq-Index seit Beginn der weltweiten Gesundheitskrise bis Ende dieses Jahres bereits fünfundsechzig Prozent dazugewonnen hat und wo man sich jetzt in der „Post-Covid“-Zeit offenbar noch viel mehr Zugewinne verspricht.

Post-Covid ist doch was ganz anderes

Auf Begrifflichkeiten kommt es der beglückten Trading-Plattform wahrscheinlich weniger an als auf die Zahlen, aber es sei, weil der medizinische Kontext hier sträflich verharmlost wird, die irreführende Beschreibung einer überstandenen Pandemie richtiggestellt. Post-Covid bezeichnet nämlich das medizinische Syndrom, das nach der akuten Covid-19-Erkrankung durch Symptome gekennzeichnet ist, welche länger als drei Monate bestehen und durch andere Diagnosen als einer Covid-Folgeerkrankung nicht zu erklären sind. In der Post-Covid-Zeit leben inzwischen Abermillionen Corona-Infizierte, hierzulande waren dem Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung bis zum zweiten Quartal dieses Jahres 110.000 langfristig zu behandelnde Post-Covid-Fälle gemeldet.

Womit ein immer noch vernachlässigter und zugegebenermaßen bedrückender Aspekt der nachpandemischen Zeit angesprochen ist. Die Vorstellung jedenfalls, die Post-Pandemie-Phase könnte eintreten und das alte, unbekümmerte Leben ohne SARS-CoV-2 über Nacht zurückkehren wie anno 10. August 2010, als die Weltgesundheitsorganisation die Schweinegrippe-Pandemie für beendet erklärte, ist derzeit nicht Gegenstand postpandemischer Projektionen. Auch nicht in denen Drostens. Was er mit dem Nachpandemievirus anzukündigen versuchte, war vielmehr ein Szenario, das ein Leben ohne Virus praktisch ausschließt. In dieser Nachpandemiephase gibt es eine Koexistenz auf Erden, ein gewissermaßen routinemäßiges – kein vollständig friedliches! – Miteinander. Das Virus wird endemisch, so sprechen Fachleute wie Drosten darüber, und das mag in den Ohren vieler jetzt nicht weniger abscheulich klingen wie pandemisch. Faktisch jedoch und epidemiologisch wäre es ein gewaltiger Fortschritt. Auch psychisch.

Omikron könnte sich also vom Impfschreck zum allgemeinen Stimmungsaufheller wandeln. Vielleicht erst, nachdem die Regierung die Impfpflicht durchgepaukt hat, aber was soll’s. Hauptsache, es öffnet sich ein neuer Horizont. Was als brandgefährliche, hochmutierte und explosiv sich ausbreitende Spielart der Evolution im Körper eines leidgeplagten Covid-Opfers irgendwo im Süden Afrikas in die Welt gekommen ist, die Omikron-Variante nämlich, könnte sich nach diesem Szenario in den kommenden Wochen und Monaten in eine Reihe mit einigermaßen beherrschbaren Erkältungsviren einfügen. Voraussetzung dafür ist etwas Glück (dass keine noch gefährlichere Variante entsteht), zudem hohe Impfquoten und eine minimal notwendige „Nachdurchseuchung“ – Originalton Drosten. Die Durchseuchung kostet Leben, impfen nicht.

In der sich so anbahnenden postpan­demischen Phase wird die Immunität der Menschen gegen SARS-CoV-2 insgesamt so weit aufgerüstet sein, dass jede weitere Infektionswelle auch vom vulnerablen Teil der Bevölkerung einigermaßen glimpflich durchgestanden wird. Es wird Infektionen geben, keine Frage. Und auch akut Schwerkranke, denn die menschliche Immunität ist, wie inzwischen jeder weiß, zwar ein veritables Wunder des Lebens, aber eben nicht perfekt.

Die akuten Opfer des endemischen Erregers werden sich in Grenzen halten – natürlich nur, wenn der Blick allein auf die Statistik gerichtet bleibt. Viele werden das Nachbeben der Pandemie am eigenen Leib spüren, in der Familie, mit der Trauer. Wie uns das Virus dann langfristig beschäftigt – nicht nur medizinisch eine kaum zu quantifizierende Variable der Corona-Projektionen. Erst mal heißt es: Omikron zähmen.