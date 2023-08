Bevor ich bei Demonstrationen auf die Bühne steige, um zu reden, wärme ich mich auf wie ein Boxer. Denke an all die verstörenden Dinge, die unsere Regierung in dieser Woche wieder verzapft hat. Leider mehr als genug. Alles an diesem Schreckenskabinett versetzt mich in Rage, übersteigt mein Fassungsvermögen. Ich schlage auf den Podesten einen energischen Ton an. Meine Aussagen sind kurz und bündig. Die Wut macht sie scharf. Die Hoffnung ebenfalls. Ich bemühe mich, die Leute zu aktivieren: Geht raus, protestiert, schwenkt die Fahne. Will man Menschen antreiben, sind Bedenken fehl am Platz. Fragezeichen desgleichen.

Aber was tun? Die Seele ist nun einmal sensibler. Offener. Sie neigt zur Identifikation. Das ist es. Mein schriftstellerischer Grundantrieb ist die Identifikation. Während des Schreibens muss ich in die Schuhe meiner Figuren schlüpfen. In die einer Frau, wenn ich von ihr erzähle. In die eines Arabers (obwohl ich Jude bin), um die Nakba, wie Palästinenser den Verlust ihrer Heimat nennen, durch seine Augen sehen zu können. Muss mich in die versetzen, die sich wieder dem orthodoxen Glauben zuwenden, wenn ich eine solche Bekehrung aus innerer Überzeugung heraus beschreiben will.