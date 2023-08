Eine neue Ära in der Geschichte Irans? Nicht alle Kenner des Landes glauben, dass der 16. September 2022 einen Epochenbruch markiert. Von einem tiefen Einschnitt in der jüngeren iranischen Geschichte zu sprechen ist aber Konsens. Der Mord an der kurdischen Studentin Mahsa Amini an jenem Tag hat die „Islamische Republik“ in eine existenzielle Krise getrieben, über Monate hielten die Proteste an. Das Land befindet sich ohnehin in einer schwierigen Übergangsphase. Ali Khamenei, der religiöse und politische Führer des Landes, ist 84 Jahre alt und gilt als schwer krank. In dieser Situation, in der sich die Funktionsträger für die Zeit nach Khamenei in Stellung bringen, funktionieren nur die Sicherheitsorgane noch, und selbst sie längst nicht immer perfekt.

Was die Schergen von der „Patrouille der Wegweisung“ vor einem Jahr der inhaftierten einundzwanzigjährigen Studentin antaten, wurde nie genau geklärt. Was dann folgte, haben die offiziellen Medien als einen „multidimensionalen Krieg des Westens“ gegen Iran bezeichnet. Mehrere Hundert Tote und Zehntausende Verhaftete sind die makabre Bilanz des vergangenen Jahres. Genauere Angaben liegen nicht vor; sicher ist nur, dass die tatsächlichen Zahlen um ein Vielfaches höher sind, als die offiziellen Angaben weismachen wollen.