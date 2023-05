Gleich hinter dem Münchner Viktualienmarkt mit seinen Ochsensteaksemmeln, damit auch unweit des goldgrundglänzenden Märtyrers Petrus von Erasmus Grasser in der alten Peterskirche, schimmert seit heute in Münchens Altstadt vor goldgelbem Hintergrund ein neuer Heiliger der Street Art: Edward Snowden. Denn trotz der starken Verpixelung der Gesichtszüge, die inklusive „Goldgrund“ aus insgesamt 1.968 kleinen Mosaiksteinchen zusammengesetzt sind, ist das seit 2013 tausendfach in den Medien gesendete und gesehene Konterfei Snowdens sofort zu erkennen.

Wer offenen Auges durch Paris oder Barcelona flaniert, identifiziert auch den Stil des Münchner Großmosaiks unschwer als jenen des französischen Street-Artisten INVADER, der sich nach dem würfeligen Achtzigerjahre-Computerspiel „Space Invader“ be­nannte und in den vergangenen Wochen insgesamt siebzehn seiner Werke im Stadtraum installierte, keines davon allerdings in derart monumentalen Ausmaßen von 2,60 mal 2,10 Metern wie bei seinem „Snowden“. Warum aber fliegen dem bekanntesten aller Whistleblower auf diesem modernen Andachtsbild in München bunte Steinchen übers Gesicht, als sei vor ihm ein Rubik-Zauberwürfel zerborsten?

Schicksal eines Freiheitshelden

Im Juni des nachrichtendienstlichen annus horribilis 2013 flogen die Filmproduzentin Laura Poitras und die Journalisten Glenn Greenwald und Ewen MacAskill nach Hongkong, um sich mit dem ominösen Whistleblower „Citizen Four“ zu treffen, der heute nur noch unter dem Namen Edward Snowden bekannt ist. In Hongkong am vereinbarten Treffpunkt angekommen, trafen sie einen jungen Mann, der als Erkennungszeichen einen Rubik’s Cube – den schwer in seinen Farben zu vereinheitlichenden Zauberwürfel, der in den Siebzigern halb wahnsinnig werden ließ – in der Hand hielt. Alles Weitere ist Geschichte – und der bis dahin größte international bekannt gewordene Skandal über die massenhafte Überwachung von Millionen von Menschen auf dem gesamten Globus.

Rubiks Zauberwürfel sollte in dieser Agentengeschichte jedoch noch eine weitere zentrale Rolle spielen. So gelang es Snowden, mit einem von ihm präparierten Zauberwürfel 2013 einen Mikrochip mit Informationen aus dem Hochsicherheitsbereich der NSA zu schmuggeln, mit dem er Presse und Öffentlichkeit darüber aufklärte, dass die Gesellschaft heimlich, ohne rechtliche Grundlage und nahezu uneingeschränkt bis hoch zur Bundeskanzlerin, ausspioniert und so gut wie unsere gesamte Kommunikation automatisch gespeichert und permanent ausgewertet wird. Nach Snowdens Leaks jedenfalls las sich George Orwells Überwachungs-Dystopie „1984“ mit den gut sichtbaren Überwachungs-Screens fast wie eine naive Kindergartenphantasie, gemessen an den Technologien und Möglichkeiten, welche die Geheimdienste tatsächlich damals bereits nutzten.

Snowden „lebt“ seither bekanntlich in Russland, nachdem ihm kein anderes Land Asyl gewährte und Putin so die USA auf sehr einfache Art ärgern konnte. Zwar vegetiert er in diesem Moskauer Exil seit 2013 in vermeintlicher Unbelangtheit – bei der Rückkehr in die Vereinigten Staaten würde ihm mehrfach lebenslängliche Haft drohen. Zugleich weiß er aber zu keinem Zeitpunkt, auch wenn er von russischer Seite wohl nichts zu befürchten hat, welche Tasse Tee oder welches Bad in der Badewanne vielleicht sein letztes sein könnte.

Tauschen wollen würde wohl niemand mit ihm, und mit diesem mutmaßlichen Idealismus, wie ein christlicher Märtyrer stellvertretend für die Menschheit ein Opfer erbracht zu haben, wird Snowden für die Idealismus-affine und Staatsmacht-kritische Street-Art-Bewegung interessant. Ein nicht geringer Teil der Szene nimmt wie Banksy in der Ukraine oder der amerikanische Street-Art-Künstler She­pard Fairey zu gesellschaftspolitischen Themen insbesondere dann bildlich Stellung, wenn ihnen Freiheitsrechte von staatlicher Seite bedroht scheinen. Einer der in diesem Zusammenhang bekanntesten Akteure der Street Art ist ebender Snowden-Künstler INVADER aus Paris, dessen in der Regel unautorisiert aus kleinen Fliesen gesetzte Mosaikarbeiten in Metropolen von New York, London und Paris bis Tokio, seit dem Jahr 2015 aber auch an Bord der internationalen Weltraumstation ISS im All zu finden sind.

Dass der Künstler zum zehnjährigen Jubiläum von Snowdens Leaks dieses „Denkmal des gar nicht unbekannten Whistleblower“ ausgerechnet im Herzen der bayerischen Landeshauptstadt München unweit von Rathaus und Marienplatz realisierte, ist dem Kenner seines Œuvres, Sebastian Pohl vom Münchner Street-Art-Haus „Amuseum“, zufolge kein Zufall – das „Zen­trum Technische Aufklärung“ des Bundesnachrichtendienstes in Pullach sei von hier gerade einmal zehn Kilometer Luftlinie entfernt. INVADER habe Snowden wohl schon zu Lebzeiten ein Denkmal als inspirierendes Vorbild ­setzen wollen – in einer Zeit, in der es durch die allgemeine und spezielle ­Verunsicherung durch falsche Vorbilder auf den Social Media an solchen klar fehle.