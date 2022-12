Interview mit Thomas de Maizière : Jugendliche sind durch Corona nicht total verunsichert

Aktualisiert am

Eine neue Umfrage zeigt, dass Eltern und Schüler das Corona-Aufholprogramm an den Schulen überraschend positiv bewerten. Ein Gespräch mit Thomas de Maizière, dem Initiator der Studie.

Herr de Maizière, die Telekom-Stiftung, deren Vorsitzender Sie sind, hat gerade die Ergebnisse einer Umfrage veröffentlicht, die Sie initiiert haben und die in einem Punkt überrascht: Eltern und Schüler zeigen sich relativ zufrieden mit den schulischen Corona-Aufholmaßnahmen. Das klingt fast nach Entwarnung, als gäbe es nur noch partielle Lernrückstände.

Diese Umfrage ist Teil einer Serie, die wir mit dem Allensbach-Institut seit drei Jahren zu der Frage „Wie lernen Jugendliche?“ durchführen. Diesmal lag der Schwerpunkt auf der Frage, wie Schüler nach den einschneidenden Corona-Maßnahmen lernen. Wir fragen also die Betroffenen, die Schüler in der Sekundarstufe 1, und Eltern dieser Altersgruppe. Und alle geben an: Es gab solche Angebote, fast überall, wobei die meisten Schüler glauben, dass ihre Lernrückstände kleiner geworden sind. Das ist natürlich eine subjektive Einschätzung. Wie zutreffend sie ist, kann man nur feststellen, wenn man sie mit objektiven Daten vergleicht. Man kann das jetzt gut oder schlecht finden. Aber vorher hieß es, Jugendliche seien total verunsichert durch Corona. Nach der Umfrage mit mehr als tausend Schülern können wir sicher sagen: Das scheint nicht der Fall zu sein. Negativ gewendet könnte man behaupten, dass Schüler ihre Lernrückstände unterschätzen und denken, jetzt sei alles wieder gut. Das wäre schlecht.