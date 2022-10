Sammler Lothar Schirmer : „Wo etwas zu holen ist, kommen auch Leute“

Verlag und Familie, beides hätte er nicht mehr geschafft, sagt Lothar Schirmer, hier zu sehen in seiner Wohnung in München. Bild: Thomas Dashuber

Herr Schirmer, gleich zwei große Ausstellungen in diesem Jahr sind mit Werken aus Ihrer Sammlung bestückt, die Schau „August Sander und die Neue Sachlichkeit“ in Paris und jene über Bernd und Hilla Becher im Metropolitan Museum in New York. Ist Ihr Sammler- und Verlegerglück perfekt, da beides Hauptpositionen Ihrer verlegerischen Tätigkeit sind, Sander und Becher außerdem in Ihrer Kunstsammlung vertreten und beide New Yorker Kataloge auch noch bei Schirmer/Mosel erschienen sind?

Hannes Hintermeier Feuilleton-Korrespondent für Bayern und Österreich. Folgen Ich folge Stefan Trinks Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Dass das so zustande kam, bedurfte einer gewissen zeitlichen Reifung. Wir reden von zwanzig, dreißig Jahren Vorlauf. Das erste Sander-Buch erschien 1975, das erste Becher-Buch 1977, die „Fachwerkhäuser des Siegener Industriegebiets“. Sander war der erste Autor, den wir hatten, weil der Fotograf Bernd Becher den nicht ganz unbescheidenen Wunsch geäußert hat, dass er erst ein Buch mit mir machen wollte, wenn ich ein vernünftiges Buch über August Sander vorgelegt hätte. Also habe ich das brav gemacht. Bin zu seinem Sohn Gunther Sander gefahren, der in Rotterdam Rottach-Egern lebte, habe in seinem Archiv gestöbert und dem alten Mann ab und zu mal eine Fotografie abgekauft. Nach ihm kam sein Enkel Gert, und jetzt ist Julian, der Urenkel, dran. Drei Generationen, die die Rechte am Nachlass in eigener Regie verkauft haben. Dabei gehört Sander eigentlich der Welt. 2034 wird das Urheberrecht abgelaufen sein. Die Sanders sind naturalisierte Kölner. Sie führen hier ein richtig schönes rheinisches Millowitsch-Stück auf: Kölner Klüngel nach dem Motto – wir verkaufen alles dreifach.