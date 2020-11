BLM-Mitgründerin Alicia Garza : „Die Bewegung muss jedem gehören“

Sie haben 2013, gemeinsam mit Patrisse Cullors und Opal Tometi, die „Black Lives Matter“-Bewegung ins Leben gerufen. Der Name der Bewegung ist mittlerweile auf der ganzen Welt bekannt, der ihrer Gründerinnen vergleichsweise wenig. Normalerweise wäre es sehr unfreundlich, ein Interview mit einer solchen Feststellung zu beginnen. Aber wenn ich Ihr Buch richtig gelesen habe, sind Sie ziemlich glücklich damit, dass der Name der Bewegung größer ist als Ihrer?

Absolut. Es geht nicht um uns. Wir schauen oft genug nur auf die Galionsfiguren. Das lenkt nur davon ab, wofür die Bewegung kämpft, es reduziert sie. Es ist unglaublich, dass „Black Lives Matter“ heute so ein bekannter Begriff ist. Es zeigt die Verbindung der schwarzen Communities quer durch die Diaspora. Und es zeigt auch, dass es einen großen Bedarf an einer solchen Bewegung gibt. Es zeigt, dass es überall Ungleichheiten gibt, die thematisiert werden müssen, dass es überall Rassismus gibt, der thematisiert werden muss.

„Black Lives Matter“ ist mittlerweile Mainstream geworden. Besteht da die Gefahr, dass die Bewegung nur noch ein Slogan ist und ihre konkreten politischen Forderungen vergessen werden?

Natürlich besteht die Gefahr, dass die Forderungen an Substanz verlieren, wenn man zu einer Marke wird. Das dürfen wir nicht erlauben. Gleichzeitig ist es wichtig, weil man natürlich Menschen jenseits aktivistischer Kreise erreichen muss, um etwas zu bewirken. Aber ich glaube, die Bewegung wird sich noch weiterentwickeln und ist noch lange nicht am Ende. Im Moment passieren in den Vereinigten Staaten viele Veränderungen, die „Black Lives Matter“ angestoßen hat. Das ist unsere zentrale Aufgabe: Regeln zu verändern. Die Regeln, die seit langer Zeit gegen unsere Communities gerichtet sind. Und einen neuen Weg einzuführen, wie wir zusammenleben können.

In Ihrem Buch betonen Sie, wie wichtig breite Koalitionen sind; aber auch, wie kompliziert manchmal die Abwägung zwischen dem Weg einer auf ein klares politisches Ziel fokussierten „Einheitsfront“ und einer breiten „Volksfront“ ist. Wenn nun weiße, privilegierte Bürgertöchter wie meine Tochter, die sicher nicht unter Rassismus leiden, in Berlin zu „Black Lives Matter“-Demonstrationen gehen – gibt es da Stimmen in der Bewegung, die sagen: Moment mal, das geht jetzt doch zu weit. Unsere Bewegung ist nicht ihre Bewegung.

Diese Bewegung muss jedem gehören. Das heißt nicht, dass sie egalitär ist. Aber der einzige Weg, Rassismus loszuwerden, ist, auch, Weiße dazu zu bringen, sich davon freizumachen. Es ist wichtig, dass Ihre Tochter Teil dieser Bewegung sein will, vor allem, wenn sie sich wirklich bemüht, sich vom Rassismus zu befreien. Wenn sie nur kommt, weil es gerade angesagt ist, ist das eine andere Sache. Aber ich finde es wichtig, dass Weiße sagen, dass sie ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Ich treffe oft Leute, die sagen: „Ich finde toll, was du mit deiner Bewegung tust, viel Glück!“ So funktioniert das nicht. Wenn wir nur zu schwarzen Menschen oder über sie reden, ändert sich gar nichts. Schwarze Menschen haben die Regeln nicht geschrieben; schwarze Menschen haben die Politik nicht entworfen, die uns die Würde verwehrt, die wir verdienen. Es geht darum, dass Menschen aller races, Geschlechter und religiöser Überzeugungen zusammenkommen. Nicht nur, um zu protestieren, sondern um die Proteste in politische Veränderungen zu verwandeln. Das ist der Auftrag für unsere Generation. Und ich denke, dass wir vorwärtskommen. In den vergangenen Monaten haben wir ein exponentielles Wachstum der Bewegung gesehen, nicht nur in Zahlen, sondern auch, was die Bandbreite der Leute betrifft, die es unhaltbar finden, dass wir uns heute immer noch mit diesen Problemen herumschlagen müssen. Das sind alles alte Probleme, wir müssen uns endlich mit den neuen beschäftigen. Davon hängt der Erfolg der Bewegung ab.