FAQ: Wie verträgt sich eigentlich Ihre italienische Herkunft mit diesem Aufheben der Geschlechtergrenzen? Die italienische Kultur betont ja traditionell sehr stark die Weiblichkeit und Männlichkeit.



RISSO: Ich sehe das auf zwei Ebenen: Sicher, in der italienischen Geschichte gibt es jede Menge wunderschöner Beispiele für extreme Männlichkeit und extreme Weiblichkeit. All unsere Schauspielerinnen und Sänger und Filmemacher, all die Musik und Kinofilme der 30er-, 60er- und 70er-Jahre. Das finde ich auch heute noch sehr inspirierend. Gleichzeitig gab es trotzdem auch genug Künstler wie beispielsweise Pier Paolo Pasolini, die den Status quo infrage stellten und sich mit Themen wie Geschlecht und Sexualität kritisch auseinandersetzten. Gesamtgesellschaftlich gesehen allerdings, hat es lange gedauert, bis sich die rigide Trennung in Männer und Frauen zugunsten einer inklusiveren Sichtweise geändert hat. Ich denke, heute ist es ein bisschen besser als in meiner Kindheit. Und wenn ich mich nur auf die Mode beziehe: Wenn wir Kollektionen entwickeln, gibt es keine Denkverbote, auch traditionelle Vorstellungen von Männern und Frauen haben eine Berechtigung, wenn sie dabei helfen, eine Idee zu realisieren.



FAQ: Weil Sie Ihre Kindheit ansprechen: Sie selbst sind in vergleichsweise liberalen Verhältnissen aufgewachsen – geboren auf einem Boot, die ersten Jahre dort verlebt, dann in einer Art Großfamilie aufgezogen?



RISSO: Als liberal habe ich das nicht empfunden, mein Umfeld in Genua war sehr konservativ. Ich habe mich dennoch nie zurückgehalten. Ich habe angefangen, mir Kleidung zu nähen, als ich neun war, als Reaktion auf meine unglaublich laute Familie, in der ich mit Abstand der Jüngste war. Für mich hatte das etwas Disruptives, ich nahm einfach die Kleidung meiner Brüder, Schwestern, Tanten, meiner Mutter und meines Vaters und verarbeitete sie zu etwas Neuem. Das war schon fast zwanghaft, denn meiner Familie gefiel es ganz und gar nicht, dass ich ungefragt ihre Kleiderschränke plünderte. Aber Mode war das Medium, mit dem ich mich ausdrücken konnte, das mir eine Stimme verlieh. Und schon damals gab es für mich keine Regeln, die mir vorschrieben, was ich tragen oder was ich nicht tragen konnte. Bis heute habe ich auch viele Kleider und auch ein paar hochhackige Stiefel.



FAQ: Das klingt, als sei Ihre Kreativität Ihr Mittel gewesen, um sich zu behaupten.



RISSO: Insbesondere meinem Vater war es wichtig, unkonventionell zu leben, neugierig zu sein und neue Dinge auszuprobieren. All diese Abenteuer, die ich mit meinen Eltern erlebt habe, haben mich sicherlich ermutigt, an unterschiedlichen Orten zu leben (Risso hat in Florenz, New York und London studiert und gelebt, Anm. d. Red.). Aber als freigeistig habe ich meine Familie nicht empfunden, vor allen Dingen aber fühlte ich mich in Genua wie ein Fisch auf dem Trockenen: Sobald ich auf die Straße ging, wurde ich eingeschüchtert und gemobbt. Ich war eine seltsame Kreatur und fühlte mich weder in meinem direkten Umfeld noch von der Gesellschaft generell akzeptiert und verstanden.