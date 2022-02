Frankreichs Wahlkampf : Wie aber hält’s die Kultur mit ihm?

Es ist ein Kampf ohne Kriegserklärung: Emmanuel Macron ist offiziell immer noch nicht Kandidat auf seine eigene Nachfolge als französischer Präsident. Er will, wie er jüngst erklärt hat, erst das Ende der jüngsten Covid19-Welle und der Ukraine-Krise abwarten. Das bedauert die Opposition aus Gründen, die Bruno Retailleau, Vorsitzender der bürgerlichen Partei Les Républicains (LR) im Senat, dieser Tage im Radiosender France Inter detailliert hat: Macron müsse erstens Frankreich seine Bilanz präsentieren und sich zweitens den Herausforderern stellen. Da mag die Hoffnung mitschwingen, dass die LR-Kandidatin Valérie Pécresse, die bisher vor allem profilsuchend wirkte, in direkter Aus­einandersetzung an Beliebtheit gewinnen könnte. Tatsächlich ist es sportlich gesehen unfair und institutionell betrachtet zweifelhaft, wie Macron mit dem Amtsbonus wuchert, in den Medien auftritt, durchs Land fährt, Bürger trifft, Steuergeschenke verteilt, ohne den Bären beim Namen zu nennen, den er im Schlepptau führt.

Derweil bringen sich seine Truppen medial in Stellung. Am Donnerstag der vergangenen Woche wurde diskret die Website Avecvous2022.fr lanciert: Die nennt Macrons Namen nicht, erst im Impressum steht als verantwortlich seine Partei La République en Marche (LREM). Man spricht auf der Website lieber im Namen „aller Franzosen, die Frankreich voranbringen wollen“. Mittels storytelling gibt man sich bürgernah: Eine Krankenschwester, ein Gastwirt, ein Weinbauer, eine Lehrerin, eine Rentnerin bringen ihre Geschichten zur Sprache. Auch geographisch will man divers sein und (trotz urbaner Einstiegsszenerie mit Hochhausfotos) bitte nicht pariserisch: „Lorient, Montpellier, Metz, Tende oder anderswo“. Beides suggeriert Volksnähe – ein Image, das Macron mehr als andere Kandidaten benötigt. Inhalt der Seite ist vor allem eine Verteidigung des Erreichten. Aber man lässt das Volk gern mitmachen: Jeder kann eine Videobotschaft aufnehmen und hochladen.