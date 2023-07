Der König mag Sark. „Lassen Sie sich von niemandem einreden, dass das Leben auf Sark nicht richtig sei.“ So sprach Charles, damals und noch für einige Jahre Prince of ­Wales, zu einer Runde von örtlichen Honoratioren, als er im Juli 2012 die kleine Insel im Ärmelkanal besuchte.

Paul Amorgie war dabei, er ist der Sprecher des Parlaments der Insel, des Chief Pleas, und somit ein einflussreicher Mann unter den 570 Einwohnern Sarks. Dem freundlichen und mitteilsamen Manager des Stocks Hotel, des ersten Hauses am Platz, ist noch elf Jahre später die Genugtuung anzumerken, die der Satz ihm verschafft hat, jetzt erst recht, da sein Urheber König geworden ist.

Denn nicht jedem gefällt die Lebensweise, die auf Sark gepflegt wird und die der 67 Jahre alte Amorgie bewahren möchte. Er bleibt ein wenig vage, wenn es um die Frage geht, ob die Kritik von Insulanern kommt oder eher von Auswärtigen. Die Kritiker stören sich daran, dass es keine motorisierten Fahrzeuge gibt, mit Ausnahme von Traktoren für die Landwirtschaft, und selbst die sehen aus, als kämen sie aus dem Museum. Sie ziehen auch die Anhänger mit Sitzreihen für die Touristen vom Hafen den steilen Weg hinauf bis an den Ortseingang. Wer dann nicht zu Fuß weitergehen möchte, hat die Wahl zwischen Fahrrad, Pferd und Kutsche, um auf Wegen, die nicht befestigt und nicht beleuchtet sind, ans Ziel zu kommen.

Es ist eine stille, kleine, langsame, übersichtliche, ländliche Welt, in der man ohne große Eingriffe einen Film drehen könnte, der im späten 19. Jahrhundert oder noch früher spielt. Nur ein paar Kilometer entfernt vom französischen Festland sieht hier alles sehr englisch aus: Hecken, Holzzäune oder Bruchsteinmauern begrenzen in annähernd rechtwinkliger Form die Wege und Felder auf dem lieblichen Plateau, das in allen Himmelsrichtungen plötzlich mit steilen Felsen zum Meer hin abfällt. Die Häuser aus Natursteinmauern mit Satteldach darüber stehen meistens allein, nur einige wenige sind zu pittoresken Gruppen arrangiert. Ein gepflegter Garten mit riesigen Fuchsien, Kamelien und Rhododendren ist Ehrensache und beinahe ein Kinderspiel: Das milde Klima im Golf von Saint Malo, in dem es im Winter selten schneit und im Sommer selten Hitze herrscht, lässt Blumen das ganze Jahr über gedeihen. Hasenglöckchen, Lichtnelken, wilder Knoblauch, Stechginster sorgen für Farben­spiele am Wegesrand.

Wer schmale, windungsreiche Pfade hinunter zu einsamen Buchten mag, die nur bei Ebbe ihren Sandstrand herzeigen, ist hier richtig; wer gern unter einem hohen Himmel aquarelliert, ebenso; oder nachts dank lichtverschmutzungsfreier Atmosphäre die Milchstraße betrachten möchte – Sark trägt stolz den Titel eines „Dark Sky Island“. Wer mit einem langen Teleobjektiv schönen Vögeln wie den Papageitauchern nachstellt und wer Ruhe braucht, um in ablenkungsfreier Umgebung ein Buchmanuskript fertigzustellen – willkommen auf Sark. Als wir später auf Guernsey Imogen Berryman, die dort für die Tourismusagentur arbeitet, von diesem Gedanken erzählen, lächelt sie: Kurz zuvor war sie mit ihrem künftigen Ehemann für ein paar Tage auf Sark. Er wollte endlich seinen ersten Krimi fertigstellen. Und hat es geschafft.

Im nächsten Frühjahr wird Charles III. bei seiner ersten Visite als König auf den Kanalinseln wieder nach Sark reisen, obwohl es mit seinen fünfeinhalb Quadratkilometern nach Jersey, Guernsey und Alderney nur das viertgrößte Kanal­eiland ist. Es wird dann zu einer denkwürdigen Szene kommen. Paul Amorgie schildert sie anschaulich, während er im schlichten holzvertäfelten Versammlungsraum im eingeschossigen Bau des Chief Pleas steht: Er deutet auf einen altertümlichen Sessel mit geschnitzter Holzlehne, auf dem der neue König Platz nehmen wird. Der Seigneur der Insel wird dann vor Charles III. knien, um ihn seiner Treue zu versichern.