Instagram-Tourismus : Eine lebensgefährliche Verharmlosung

Spätsommertage in den Bergen sind trügerisch. Das milde Licht und die sich in einen wolkenlosen Himmel zackenden Gipfel verführen zum Leichtsinn, gaukeln dem Wanderer vor, dass auch ausgesetzte Wege spielend zu bewältigen sind. Dass der blau schimmernde Schnee auf dem Gletscher hält. Dass es kein Gestern gibt, kein nächtliches Gewitter, keine vom Regen aufgeweichten Pfade, kein lockeres Gestein. Dass der Berg nach einem ruft wie einst nach Luis Trenker, was er natürlich nicht tut, auch wenn immer mehr Menschen vielleicht genau diesen Ruf zu hören glauben. Denn die bei Instagram zelebrierte Bergromantik trägt ihn in jeden Weltwinkel. Was sie verschweigt, sind die Gefahren.

Hoch über dem Königssee ertranken im vergangenen Jahr zwei junge Männer in einem für ungeübte Wanderer schwierig zu erklimmenden, spektakulär gelegenen Naturpool, in dem man badend auf den See blicken kann, wenn man die Absturzgefahr in Kauf nimmt. Verringert hat das den Ansturm auf den im Netz verharmlosend „Natural Infinity Pool“ genannten Hotspot im Berchtesgadener Nationalpark keineswegs. Denn vermeintliche Bergliebhaber und Instagram-Influencer haben ihn zum lieblichen Fotomotiv degradiert. Da die um Likes konkurrierenden Fotojäger kaum vor irgendetwas zurückschrecken, begegnen einem auch Posts wie der eines jungen Mannes, der auf einer flamingoförmigen Luftmatratze entspannt. Der Nationalpark Berchtesgaden kommentiert das Foto auf seinem Instagram-Account mit den Worten: „Ja spinnts ihr?“ Und schreibt: „Der Wasserfall am Königssee ist dem Überfall durch Influencer zum Opfer gefallen. Das früher ruhige und abgelegene Naturparadies leidet. Die Natur mitten im Nationalpark wird immer mehr zerstört. Die Ufervegetation ist bereits komplett zertreten, Berge von Müll werden hinterlassen und illegale Lagerfeuer gemacht.“