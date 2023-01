Architekt Doshi gestorben : Eine andere Moderne

Als Balkrishna Vithaldas Doshi vor fünf Jahren die international wichtigste Auszeichnung für Architekten, den Pritzker-Preis erhielt, waren viele Fachleute ratlos: Doshi? Nie gehört.

Wenn jemand überhaupt etwas gehört hatte, dann beschränkte sich die Kenntnis von Doshis Werk darauf, dass er von 1951 bis 1954 bei Le Corbusier in Paris gearbeitet und danach dessen indische Projekte in Ahmedabad und Chandigarh sowie Louis Kahns Indian Institute of Management betreute - und dass vor allem Le Corbusier „großen Einfluss“ auf ihn hatte. Aber war es so einfach? Wenn man Le Corbusiers – und auch Louis Kahns – Architektur der fünfziger und sechziger Jahre sieht, kann man darin auch sehr deutliche Einflüsse außereuropäischer, und vor allem indischer Bauformen erkennen.

Luftige Tonnengewölbe

Vielleicht muss man eher von einer Wechselbeziehung sprechen. In seinen eigenen Arbeiten passte Doshi, der 1927 im indischen Pune als Sohn eines Handwerkers geboren wurde, die europäische Moderne dem Klima des Subkontinents an, was ihr gut bekam. Der Komplex, in dem sein eigenes Büro residiert, hat luftige, offene Tonnengewölbe, die Schatten spenden und teilweise in den Boden eingesenkt sind, was ganz ohne Klimaanlage kühle Arbeitstemperaturen verspricht und somit Vorreiter einer klimaorientierten Architektur war, die man sich in Zukunft noch häufiger anschauen wird.

Auch das, was Doshi seit den siebziger Jahren im Städtebau entwickelt hatte, gibt wegweisende Antworten auf auch heute noch drängende Fragen der Stadtplanung. Besonders sein Masterplan für eine neue Siedlung für 80000 Menschen mit geringem Einkommen in der Nähe der Stadt Indore ist erstaunlich: Auf dem 85 Hektar großen Gelände wurden 6500 Grundstücke angelegt; Doshi ließ nur Kernhütten mit Elektrizität und Wasser bauen, also die Infrastruktur, die zukünftigen Bewohner der Häuser konnten innerhalb eines variablen Rasters selbst entscheiden, wie ihr Haus aussehen sollte so entstand eine lebendige Stadt mit zahllosen verschiedenen Häusern.

Nur an bestimmten Stellen griff Doshi ein – hier ein Marktplatz, dort zwei Türme und ein Bogen, die den Eingang zu einem Teil der Siedlung markieren. Ende der achtziger Jahre wurden hier 80 Modellhäuser gebaut, die große Höfe und Terrassen hatten und die einfachen Volumen der europäischen Moderne mit traditionellen lokalen Bauformen und -traditionen fusionierten. Auch bei seinen Entwürfen für Vidyadhar Nagar verband Doshi moderne Städteplanung mit der traditionell sehr hohen Dichte und Fußgängerfreundlichkeit alter indischer Städte.

Anders als viele andere Planer seiner Generation hat Doshi nie den Maßstab des einzelnen Menschen, das Tempo des Fußgängers, den Blick des spielenden Kindes auf die Stadt vergessen. Die internationale Anerkennung durch eine auf auf den Westen fokussierte Architekturwelt kam spät; man kann nur hoffen, dass die zahlreichen Auszeichnungen, die er zuletzt erhielt, das ändern. Jetzt ist Doshi, der mehr war als nur „Indiens größter Architekt“, im Alter von 95 Jahren gestorben.