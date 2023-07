Stadt in der Stadt: In Tokio sind multifunktionale Hochhäuser entstanden, die Toranomon Hills Station Towers von OMA und der Kabukicho Tower der jungen Architektin Yuko Nagayama.

Anklänge an den Turm der EZB in Frankfurt von Coop Himmelb(l)au: Toranomon-Turm von OMA in Tokio Bild: OMA NY

So könnte die Zukunft ostasiatischer Metropolen aussehen – ob sie es sollte, ist allerdings eine andere Frage: voller hochverdichteter Hochhaus-Cluster in privater Hand, „in denen Global Player leben, arbeiten und sich treffen“. So jedenfalls lautet der Anspruch des neuen „Toranomon Hills Station Towers“ in Tokio, entworfen vom Büro OMA. Dem Beitrag der etablierten, international tätigen Architekten für die wachsende Skyline steht im Westen der Riesenstadt der Kabukicho-Turm ge­gen­über, den eine junge japanische Architektin entworfen hat.

Beiden neuen Riesenhochhäusern gemein ist eine aberwitzige Mischung und Stapelung von Funktionen. Der Toranomon-Turm beherbergt nicht nur 730 Wohnungen, 200 Hotelzimmer und Tausende von Büroarbeitsplätzen, sondern auch einen Dach-Pool, eine Brauerei, einen Busbahnhof, zwei U-Bahn-Stationen, ein Gründerzentrum, eine Theaterbühne sowie Galerien und Restaurants mit Blick auf den Kaiserpalast. Die Form des Turms ist interessanter als seine generisch wirkende Vorhangfassade: Wie beim Sitz der Europäischen Zen­tral­bank in Frankfurt auch umfassen zwei Barren ein Band in der Mitte. Der Nordtrakt ist an der Basis breit und oben schmal, der Südtrakt ist umgekehrt geformt.

Der Bauherr des Turms, Tokios bekanntester Immobilienentwickler Mori, hat schon eine ganze Hochhaus-Phalanx im Minato-Bezirk im Zentrum von Tokio gebaut. Der Turm vom Office for Metropolitan Architecture (OMA) verdichtet drei dieser Türme zu einer Wand aus Wolkenkratzern. Ein einziges Unternehmen besitzt und entwickelt einen ganzen Stadtteil in Tokio. Aber Mori wäre nicht so erfolgreich, wenn das Unternehmen nicht wüsste, wie man Grundstücke geschickt arrondiert und dis­pa­rate Nutzungen zu dichten Paketen stapelt: Die Idee, Einzelhandel, Grünanlagen und Transportwege so in die riesigen Kultur- und Geschäftszentren zu integrieren, dass einfache Zugänge zu Fuß entstehen und die Nutzung von Privatautos ausgeschlossen wird, ist in einer schienengebundenen Stadt wie Tokio, in der hohe städtebauliche Dichte ohnehin alternativlos ist, sinnvoll.

Die Trennung von Fußgängern und Autos funktioniert

Mori hat den neuen Vier-Türme-Bezirk in nur neun Jahren errichtet. Die ersten Schritte waren die Verlängerung der Straße Shintora-dori und der Bau eines neuen U-Bahnhofs. Ein Fußgängerdeck verbindet die Türme über die Straßen hinweg und führt geradewegs durch den Turm hindurch. Das mehrstöckige Netz aus Straßen, Bahngleisen und Gehwegen ist die Basis für die Hochhaus-Zitadelle darüber – strukturell ebenso wie wirtschaftlich.

In Tokio geht die alte Sechzigerjahre-Idee, Fußgänger und Fahrzeuge auf verschiedenen Ebenen der Stadt voneinander zu trennen, nicht mit öden, leeren Verkehrsflächen wie in den Entwürfen der Smithsons einher, dafür ist Tokio einfach zu dicht. Vielmehr nutzt ein steter Fußgängerstrom den schnellen Zugang zu U-Bahn und Einkaufsstraßen voller Läden und Restaurants. Riesige digitale Werbetafeln beleben den Raum visuell. Das „Station Atrium“, ein dreistöckiger Raum mit Tageslicht, soll „die Menschen vergessen lassen, dass sie sich unter der Erde befinden“, so der Architekt Shohei Shigematsu aus dem New Yorker Büro von Rem Koolhaas’ OMA.