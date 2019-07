Kulturpolitik in Weimar : Die Verteidigung der Kultur gegen die AfD

Weimar, die Stadt von Goethe, dem Bauhaus, Liszt und Schiller – aber eben auch von Buchenwald. Ein kulturelles Zentrum Deutschlands, in dem die Licht- und Schattenseiten europäischer Geschichte nicht nur geographisch eng beieinanderliegen. Gerade hier zeichnet sich eine kulturpolitische Debatte ab, die das ganze Land erfasst hat und zeigt, wie schwierig der Umgang mit der AfD im Zusammenhang mit der städtischen Kultur sein kann.

Nur elf Prozent der Stimmen konnte die Alternative für Deutschland bei der Weimarer Stadtratswahl gewinnen. Damit ist Weimar eine politische Insel in Thüringen, wo in vielen Gemeinden die AfD absolute Mehrheiten erringt. Da der Weimarer Stadtrat allerdings sechs Ausschüsse hat, steht der sechststärksten Fraktion nach parlamentarischer Tradition ein Ausschussvorsitz zu. Bei der Vorabstimmung zur Verteilung dieser Vorsitze kam es zum Eklat. „Am Ende der Gespräche stand fest, dass die AfD den Kulturausschussvorsitz bekommen könnte. Die Kommunalpolitiker des Stadtrats haben die Kultur schlicht vergessen, anders kann ich mir die Naivität in der Debatte nicht erklären“, so Hellmut Seemann, scheidender Direktor der Klassik Stiftung Weimar.

Die Vorabsprachen sind gescheitert, weil zunächst alle Fraktionen andere Ausschüsse präferierten. Dass außer der AfD zunächst keine Partei Interesse am Kulturausschussvorsitz hatte, mag auch an seiner politischen Schwäche liegen, denn der Weimarer Kulturhaushalt hat lediglich ein Finanzvolumen von rund zwölf Millionen Euro jährlich, der zum Großteil von den Finanzzulagen für die Klassik Stiftung und das Deutsche Nationaltheater bestimmt wird. Der Ausschuss ist zudem nur vorberatend. „Zu entscheiden gibt es dort recht wenig“, so Peter Krause, CDU-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat. Und doch löste die Meldung von einem möglichen AfD-Vorsitz eine Empörungswelle aus. „Der AfD-Vorsitz muss verhindert werden“, forderte die „Welt“. „Der AfD-Vorsitz wäre ein verheerendes Zeichen“, waren sich Deutschlandfunk und MDR einig.

„Der Wunsch nach Debatte ist groß“

Erst nachdem die überregionale Medienberichterstattung auf die Möglichkeit eines AfD-Vorsitzes aufmerksam machte, bewegten sich die Weimarer Kommunalpolitiker und setzten die Vorabsprachen fort. Zuletzt kamen dann alle Fraktionen darin überein, die Ausschussvorsitze entgegen der langen parlamentarischen Tradition im Mehrheitsverfahren zu wählen. Dadurch könnte ein AfD-Vorsitz des Kulturausschusses doch noch verhindert werden. Für Seemann ist die deutsche und die Weimarer Politik damit in einem Dilemma gefangen: „Für Protestwähler, das Juste Milieu der AfD, wird die Partei durch die Weimarer Debatte noch interessanter. Da schwingt eine große Ambivalenz zwischen der klaren politischen Positionierung und dem Handeln nach Geschäftsordnung mit. Viele Politiker haben das noch nicht verstanden.“

Die Vorgänge in Weimar offenbaren ein schwerwiegendes Problem der deutschen Kulturpolitik, das gerade in Ostdeutschland in Zukunft viele Städte und Gemeinden betreffen wird: Wie soll mit der AfD umgegangen werden, und wie positionieren sich Kultureinrichtungen ihr gegenüber? Welche Regeln des parlamentarischen Betriebs finden gegenüber einer Partei Anwendung, die in ihrer Rhetorik ebenjene in Verruf bringt?

Hasko Weber, Intendant des Deutschen Nationaltheaters Weimar, sagt: „Die gesellschaftlichen Polarisierungen nehmen zu. Wir befinden uns gerade in einer Transformationsphase, in der sich viele sicher geglaubte Verhältnisse auflösen und Menschen nach Antworten suchen. Der Wunsch nach Debatte ist groß. Das Publikum will mitdiskutieren.“ Webers Strategie besteht darin, das Gespräch mit AfD-Wählern zu suchen, aber auch seine eigenen politischen Positionen offenzulegen. Diese Taktik kommt anscheinend in der Stadtgesellschaft gut an: „Wir bekommen Resonanz. Es ist folgerichtig, dass das zu mehr Austausch führt“.