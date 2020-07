Illegale Partys : Feierwut in New Yorker Kellern

Netzpartys sind keine Dauerlösung: Im West Village in New York kommt das Nachtleben langsam wieder in Fahrt. Bild: Getty

Es sieht aus wie ein europäischer Kurpavillon: das Bootshaus im Prospect Park in Brooklyn. Normalerweise finden hier viele Hochzeiten statt, doch seit das Coronavirus die Stadt stillgelegt hat, ist das Bootshaus zu einem Treffpunkt für Musikliebhaber geworden. Auf den Stufen vor den weißen Säulen sitzen Dutzende Menschen, die meisten mit Masken, und hören „Alegba and Friends“ zu. Gitarrist Alegba Jahyile spielt seit Monaten jeden Abend mit seinen Freunden, oft drei Stunden lang. Jazz und haitianischen Rasin, manchmal ein paar Coverversionen. An einem warmen Mittwochabend im Juli sind um die fünfzig Menschen da, verstreut auf Decken und auf den Stufen des Bootshauses. Eine Frau tanzt mit einem kleinen Jungen, eine andere hat ein Glas Sekt in der Hand. Alle halten Abstand. Das ist nicht gerade die Ausgelassenheit, die der New Yorker Konzertgänger aus der Zeit vor Corona kennt. Aber es ist mit das Beste, was die Stadt nach Sonnenuntergang zurzeit zu bieten hat. Sie wollen hier weitermachen, jeden Abend, bis die Pandemie vorbei ist oder der Schnee kommt, sagt Jahyile.

Das Nachtleben in New York ist seit Mitte März stillgelegt. Offiziell zumindest. Im Park in Brooklyn tanzen sie zwar, aber alle halten sich an die Regeln. Andere sind weniger zimperlich. Versammlungen von mehr als 25 Menschen sind eigentlich nicht erlaubt – gerade läuft Phase drei der Wiedereröffnung. Doch schon im April gab es die ersten Berichte über Partys „im Untergrund“. Da winkten Restaurants, die eigentlich nur für das Abholen und Liefern von Essen geöffnet sein durften, Gruppen von Freunden in ihre Keller. Inzwischen soll es eine ganze Reihe illegaler Technopartys geben, zu denen man nur mit Passwort und über geheime Mailinglisten Zugang erhält. Auf Instagram machen Ankündigungen die Runde – ein „Techno_Brooklyn_Open_Air“ soll ausverkauft sein. Ein Promoter verschickte Einladungen zu einer Party mit 90 Teilnehmern in einer Lounge in Midtown, in der es hieß: „Teilt diese Information nicht in sozialen Medien!“ Man sei „nicht an Drama interessiert“. Ein Instagram-Account namens „Nocturnal Radio Live“ postete ähnliche Einladungen. Das Magazin „Air Mail News“ wollte von Partys wissen, die alles böten: „Kokain, Ketamin, Models und Musik“, und berichtete von jungen Leuten, die sich in Kellerkneipen drängten und schon Mitte Mai zu Protokoll gaben: „Unser Stadtteil ist nicht so sehr betroffen.“

„Sie wollen draußen sein“

Nicht alle sehen Grund zur Geheimhaltung. Das Hotel „Ravel“ in Queens versuchte in den vergangenen Wochen, ganz offen eine neue Art von Party ins Leben zu rufen. Am und im Pool auf dem Dach vergnügten sich junge Menschen ohne Masken, nah beieinander tanzend – Videos machten die Runde im Netz. Die Betreiber verkündeten stolz, sie hätten nicht nur alle möglichen „Hygienemaßnahmen“ ergriffen, jeder Besucher werde auch im Schnellverfahren auf das Coronavirus getestet. Das Verzehrminimum beginnt laut Homepage des Clubs „Profundo“ auf dem Hoteldach bei 200 Dollar pro Person – für 1500 kann man auf einem Cabana-Bett herumliegen. Hotelmanager Frank Alessio wehrte sich gegen Kritik und sagte in einem Interview: „Ich denke, New Yorker sind widerstandsfähig. Sie wollen draußen sein.“ Gouverneur Andrew Cuomo retweetete einen Pressebericht über die Partys und schrieb dazu: „Hört. Damit. Auf. Jetzt.“ Ob die Polizei sich aber um die angeblichen Express-Corona-Tester kümmerte, ist unklar. Die Einladung zu den Pool-Sausen ist immer noch online.