Nationale Selbstfindung an der digitalen Klagemauer: Menschen mit sowohl ukrainischen als auch russischen Wurzeln oder Angehörigen erörtern in einem anonymen Chat ihre Nöte.

Ich verstehe nicht, wie ich mit mir selbst umgehen soll. Ich bin geboren auf der Krim, habe ukrainische und russische Wurzeln und Verwandte, die in beiden Ländern leben. Seit Ausbruch des Krieges komme ich mir vor wie geteilt in zwei Hälften.“ So fasst eine Stimme aus dem Chatroom von „helpdesk.media“ zusammen, was viele User hier umtreibt. Jeder unmittelbar vom Krieg Betroffene kann sich hierhin wenden: Ukrainer, Belarussen, Russen, Menschen, denen der Krieg die Heimat genommen hat.

Auf „helpdesk.media“, dem „Hilfs-Schalter“, werden Themen besprochen, die alle auf die eine oder andere Weise mit dem Krieg zu tun haben. Das Projekt selbst wurde im Juni letzten Jahres von Ilja Krassilschtschik, ehemals Herausgeber des in Russland als „unerwünscht“ eingestuften Nachrichtenportals „Medusa“, ins Leben gerufen. „Helpdesk“ bringt verifizierte Informationen und Organisationen zusammen. Das Team besteht aus Russen, Ukrainern und Kasachen sowie aus mehr als dreihundert Freiwilligen, die das Projekt unterstützen. Das in Lettland regis­trierte Portal, zu dessen Start „North Base Media“, ein in digitale Medien investierendes Unternehmen, beigetragen hat, wird durch Spenden finanziert.