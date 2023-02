Die Staatsoper am Georgsplatz in Hannover im Februar 2019 Bild: dpa

Fünf Tage nach der Attacke des Ballettdirektors Marco Goecke auf unsere Tanzkritikerin hat sich das Niedersächsische Staatstheater Hannover von dem Choreografen endgültig getrennt. Der Vertrag werde mit sofortiger Wirkung aufgelöst, sagte Opernintendantin Laura Berman an diesem Donnerstag. Aufgrund seines Fehlverhaltens sei Goecke als Führungskraft nicht mehr tragbar. Seine Stücke sollen jedoch weiter gespielt werden.

Als Choreograf werde er am Staatstheater weiterhin künstlerisch geschätzt, sagte die Intendantin: „Seine Werke stehen in keinem Zusammenhang mit den Geschehnissen und bleiben im Repertoire des Staatsballetts.“ Das Ensemble, das der Ballettdirektor in Hannover aufgebaut habe und das zum großen Teil seinetwegen gekommen oder geblieben sei, nannte Berman „eine Schöpfung von Marco Goecke, vielleicht seine wichtigste“.

„Wir glauben nicht, dass das Werk eines Künstlers aufgrund einer einzelnen unüberlegten Tat – so widerlich sie auch sein mag – komplett verdammt werden sollte“, erklärte sie weiter. Der bisherige stellvertretende Ballettdirektor Christian Blossfeld soll die Leitung der Compagnie zunächst übernehmen, bis über eine längerfristige Nachfolge entschieden ist.

Mehr zum Thema 1/

Das Staatstheater habe die Entscheidung zusammen mit dem obersten Dienstherrn, Niedersachsens Kulturminister Falko Mohrs (SPD), getroffen, sagte Berman. Aufgrund der bislang guten Zusammenarbeit mit Goecke sei ihr die Trennung nicht leicht gefallen. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sei jedoch nach Goeckes Tat nicht mehr vorstellbar. Goecke sei angesichts der Entscheidung am Boden zerstört, betonte die Intendantin.

Die Staatsoper hatte ihren Ballettchef wegen des Vorfalls bereits am Montag mit sofortiger Wirkung vom Dienst suspendiert. Goecke hatte sich in einer Pause einer dreiteiligen Ballettpremiere am Samstagabend im Foyer des Opernhauses der Journalistin Wiebke Hüster in den Weg gestellt und ihr Hundekot ins Gesicht geschmiert.

Am Dienstag entschuldigte sich der Ballettchef in einer öffentlichen Erklärung, bat jedoch zugleich um Verständnis für seine Gründe und übte Kritik an der Berichterstattung der Medien. Die Journalistin wies seine Stellungnahme als Versuch einer Rechtfertigung zurück.