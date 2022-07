Debatte um Cancel Culture : Geschlechtervortrag an der Humboldt-Uni wird nachgeholt

Die Biologie-Doktorandin Marie-Luise Vollbrecht hält an diesem Donnerstag ihren abgesagten Vortrag über Zweigeschlechtlichkeit – an der nachfolgenden Podiumsdiskussion zum Thema Wissenschaftsfreiheit nehmen allerdings weder sie noch ihre Kritiker teil.

Der bei der Langen Nacht der Wissenschaften abgesagte Vortrag der Biologie-Doktorandin Marie-Luise Vollbrecht zum Thema des biologischen Geschlechts wird an diesem Donnerstag an der Humboldt-Universität nachgeholt, danach folgt eine Podiumsdiskussion zum Umgang mit gesellschaftlichen Kontroversen an Universitäten. An der Diskussion nehmen Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger, Universitätspräsident Peter Frensch, ein Jura- und ein Biologieprofessor, eine Professorin für Genderforschung, ein Vorstandsmitglied des Berliner Schwulenmuseums und eine Vertreterin der Queer-Community teil – jedoch nicht diejenigen, die im Zentrum der Kontroverse stehen, die der Vortrag und seine Absage ausgelöst haben. Marie-Luise Vollbrecht sowie der Arbeitskreis Kritische Jurist*innen seien eingeladen gewesen, hätten die Teilnahme am Podium aber ab- beziehungsweise gar nicht erst zugesagt, teilte die Humboldt-Universität auf Anfrage der F.A.Z. mit.

„Bärendienst für die Wissenschaftsfreiheit“

Der Arbeitskreis kritische Jurist*innen, eine Gruppe von Studenten der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität, hatte zu einer Protestveranstaltung gegen den Vortrag mit dem Titel „Geschlecht ist nicht (Ge)schlecht: Sex, Gender und warum es in der Biologie zwei Geschlechter gibt“ und eine vom Arbeitskreis konstatierte Diskriminierung transidentitärer Personen durch Vollbrecht aufgerufen. Die Universität sagte den Vortrag daraufhin ab und begründete dies mit Sicherheitsbedenken.

Für die Absage wurde die Humboldt-Universität stark kritisiert, unter anderen vom Präsidenten des Deutschen Hochschulverbandes, Bernhard Kempen. Sie habe der Wissenschaftsfreiheit einen Bärendienst erwiesen, sagte er. Vollbrecht hielt unterdessen auf Youtube ihren Vortrag, der die biologischen Grundlagen von Zweigeschlechtlichkeit erläutert. Bei dem von der Studentenvertretung der Humboldt-Universität unterstützten Protest spielte unter anderem auch eine Rolle, dass die 32-jährige Doktorandin Ko-Autorin eines im Juni in der „Welt“ erschienenen Artikels war, der dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk einen unkritischen, affirmativen Umgang mit dem Thema Transidentität vorwarf.

Mehr zum Thema 1/ 1:10:04

Der Vortrag findet am Donnerstag um 17 Uhr statt, die Diskussion um 19 Uhr. Er wurde wegen des großen Andrangs in einen größeren Saal verlegt. Auch dessen 400 Plätze sind schon ausgebucht, Anmeldungen sind nicht mehr möglich.