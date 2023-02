Ursula B. wurde 1925 in der Berliner Charité geboren. Ihr Vater arbeitete als Pförtner. Mehr als zwanzig Jahre lang lebte sie in der Charité. Das Krankenhaus war ihr Zuhause. Dass sie keine große Angst habe vor dem Tod, sagt sie. Aber während Willy Egli meint, durch sein Ehrenamt seinen Frieden mit dem Tod gefunden zu haben, besteht Ursulas Zuversicht in der Hoffnung auf ein Leben danach. Ihr Lebenswille jedoch ist nicht unbegrenzt. Die Einsamkeit macht ihr zu schaffen. An manchen Tagen spielt Ursula sogar mit dem Gedanken, sich umzubringen. Egli ist sich unsicher, wie ernst sie das meint. Eigentlich sei Angst im Leben von Ursula B. kaum je Thema gewesen. „Sie war immer sehr taff und wusste, was sie wollte. Aber sie dachte auch, dass Werner immer bei ihr sein wird.“



Als ihr Ehemann Krebs bekam, sagten die Ärzte, er halte nur ihretwegen so lange durch. Sie schlug ihm vor, gemeinsam in die Schweiz zu fahren, um mit professioneller Hilfe zu sterben. Doch das wollte er nicht. „Er meinte, es ist besser, wenn er vor mir stirbt“, sagt sie. Egli schaut sie an. „Weil er gedacht hat, dass du stärker bist als er?“ „Ja.“ „Und stimmt das auch?“ „Nein.“ Als Werner in einer Nacht im Dezember 2020 starb, rief sie ein Arzt um zwei Uhr nachts an und schlug vor, am nächsten Morgen ins Krankenhaus zu kommen. Aber Ursula B. fuhr noch in der Nacht hin.