Christine McVie : Hör’ nicht auf, an morgen zu denken

Es gab nie viele weiße weibliche Bluessänger, selbst in England nicht, dem europäischen Mutterland des weißen Blues; zu nennen wären Maggie Bell von Stone The Crows und Elkie Brooks von Vinegar Joe, die schon durch ihren Seltenheitswert auffielen, deren oft unnötig forciertem Gesang der Wille zur Kunstanstrengung aber meistens anzumerken war.

Christine Perfect war aus anderem Holz geschnitzt. Sie wusste sich in dem Bluesbiotop des einflussreichen Produzenten Mike Vernon von Anfang an zu behaupten, war auf den ersten beiden Platten der Band Chicken Shack als Sängerin, Pianistin und Songschreiberin vertreten, heiratete den Bassisten John McVie und kam unter neuem Namen schon zu Fleetwood Mac, als die, unter der Anführerschaft Peter Greens, noch schwärzer spielten, als die Polizei erlaubte. Christine McVies profunde Musikalität wurde von den melodramatischen Liebesgeschichten, mit denen die um die Amerikaner Lindsey Buckingham und Stevie Nicks spektakulär verstärkten Fleetwood Mac die Öffentlichkeit in ihrer hochkommerziellen Phase von 1975 bis 1979 belieferten, immer ein wenig überschattet; auch war der Hexenmeister Buckingham in dieser Zeit zu dominant.

Sie steuerte das Tafelsilber bei

Dabei gehören nicht nur ihre für die drei maßgeblichen Alben „Fleetwood Mac“, „Rumours“ und „Tusk“ geschriebenen Lieder zum Tafelsilber dieser so langlebigen Band – „Don’t Stop“ wurde, als Clinton Präsident wurde, dann sogar zum Inbegriff linksliberalen Softrocks –; auch ihre Beiträge in der wechselvollen Umbruchsphase nach Peter Greens Weggang mit häufig wechselnden Gitarristen bildeten mit dem dezenten Bluesfeeling und einem handfesten Rock-Shuffle eine Konstante, die in den absoluten Superstar-Zeiten ein wenig verblasste. Allein ihr Titelstück zu „Heroes Are Hard To Find“ (1974) ist das Geld für die Platte wert, von dem unwiderstehlichen Piano-Boogie „Say You Love Me“ (1975) zu schweigen.

Dies und mehr intonierte sie mit einem wie teilnahmslos, bisweilen geradezu aseptisch wirkenden, aber leichtfüßig daherkommenden Alt. Neben der auf den Part der versponnenen Fee abonnierten, musikalisch manchmal etwas knochenlos wirkenden Stevie Nicks war Christine McVie schon als gelernte Bluesrockerin ein Stabilitätsfaktor, der weniger mit Formschwankungen zu kämpfen hatte und auch späte, freilich schon zu glattgebügelte Hits wie „Little Lies“ sang. Eine ausgesprochene, im Vergleich zu Nicks kumpelhaft wirkende Normalität umgab sie, die von sich sagen kann, von allen, die jemals bei Fleetwood Mac gespielt haben, als erste eine Soloplatte veröffentlich zu haben – das einer Phase des Vergriffenseins „The Legendary Christine Perfect Album“ umbenannte Werk wurde, was sie selbst ist: legendär. Nun ist Christine McVie im Alter von 79 Jahren gestorben – yesterday’s gone, leider.