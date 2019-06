FAZ Plus Artikel Sklaverei an Universitäten :

FAZ Plus Artikel Sklaverei an Universitäten : Der Präsident griff selbst zur Peitsche

Daniel William Culp durfte 1879 an einem theologischen Seminar in Princeton teilnehmen. Einige Studenten verließen es daraufhin. Bild: JCSU

Kürzlich richteten Theologiestudenten der Universität Princeton eine Petition an ihre Hochschulleitung. Mehr als fünf Millionen Dollar jährlich, so die Forderung, solle die Einrichtung künftig zur Verfügung stellen, um Schwarzen ein Studium an der Ivy-League-Universität zu ermöglichen – als Ausgleich für vergangene Schandtaten. Denn die Geschichte Princetons ist wie die vieler nordamerikanischer Universitäten eng mit der Sklaverei verknüpft. Die Petenten bezogen sich nicht zuletzt auf die Ergebnisse eines umfassenden Forschungsprojektes, das unter Leitung der Historikerin Martha Sandweiss die beträchtliche Rolle von Sklaven in der Historie der viertältesten Universität Nordamerikas detailliert recherchierte. Auf der Website des Projekts finden sich inzwischen hunderte von einschlägigen Primärquellen und zahlreiche Aufsätze zur Thematik (www.slavery.princeton.edu).

Mehr als vierzig Universitäten haben sich derweil an die Aufarbeitung ihrer Verknüpfungen mit der Sklaverei gemacht, häufig recht zögerlich. Während in Princeton ein Seminar mit Studenten am Anfang stand, war es an der Georgetown-Universität in Washington ein ehemaliger Absolvent, der Tech-Unternehmer Richard Collini, der seine Alma Mater zur intensiven Spurensuche drängte, nachdem herausgekommen war, dass die von Jesuiten gegründete Hochschule im frühen neunzehnten Jahrhundert 272 Sklaven verkauft hatte, um Schulden zu begleichen.