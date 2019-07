Bildung : Macht die Laberfächer schwieriger!

Dieser Tage geht das Schuljahr zu Ende. Der Protest gegen zu schwierige Abituraufgaben ist noch nicht ganz verhallt. In zwölf Bundesländern wurden Petitionen eingereicht, die forderten, den Notendurchschnitt anzuheben. Kaum zufällig betrafen sie Mathematik, ein Fach, das seit jeher als besonders schwierig gilt. So wie Physik. Inzwischen hat man aber auch schon von Gymnasien gehört, in Frankfurt etwa, an denen kein Deutsch-Leistungskurs mehr zustande kommt, weil die Rechtschreibung als zu anspruchsvoll empfunden wird. Entsprechende Klagen über Kunst, Geschichte oder Politik sind hingegen noch nicht laut geworden.

Weshalb also sind nicht alle Schulfächer gleich schwer? Weshalb empfinden schon die jüngsten Schüler den Religionsunterricht als eine willkommene Pause vom Pauken, während die sogenannten Mint-Fächer, aber beispielsweise auch Latein, meistens Respekt einflößen? Die Frage mag naiv klingen. Manches ist eben schwieriger als anderes: Kite-Surfen schwieriger als Minigolf, Hegel schwerer als Harari, Spiegelei leichter als Fasan auf Kartäuser Art.

Tatsächlich aber entscheiden Lehrpläne und die Art, ein Fach aufzufassen, über seine Schwierigkeit. Die Schwierigkeiten in Mathematik etwa beruhen nicht zuletzt auf ihrer Eigenschaft, ständig bereits Gelerntes vorauszusetzen. Bei wem also einmal der Faden abreißt, weil es schon mit der Arithmetik nicht leicht war, muss befürchten, bei Algebra und Trigonometrie immer weiter in Rückstand zu geraten. Die schwachen Schüler hecheln so den starken ständig hinterher, weil im Stoff ständig fortgeschritten wird, auch wenn er von vielen gar nicht verstanden wurde. Häufig dienen die Klassenarbeiten nur dazu, einen Leistungsstand festzustellen, aber nicht zur Diagnose, was angesichts von Nichtwissen oder Nichtkönnen getan werden sollte. Das Argument dafür lautet: Keine Zeit, wir müssen zum nächsten Thema kommen. Wenn aber alle Themen miteinander zusammenhängen, wachsen so die Abstände zwischen den Schülern.

Das Problem des Abgehängtwerdens

Das Gegenbeispiel ist ein Fach wie Geschichte. Hier hängt nicht alles eng miteinander zusammen, und also sind Misserfolge im Mittelalter zu verschmerzen, wenn die Industrialisierung drankommt. Vor allem dort, wo es oft nur um Gedächtnisleistungen geht, die Schüler also einfach wiedergeben sollen, was im Unterricht und Schulbuch vorkam, existiert das Problem des Abgehängtwerdens nicht. In Deutsch hingegen ziehen sich eine verpasste Beherrschung der Grammatik und Rechtschreibung ebenso wie Defizite beim Lesen die ganze Schulzeit über hindurch.

Schulpolitisch hieße das, vor allem in den Elementarunterricht – Lesen, Schreiben, Rechnen – zu investieren, also in den Erwerb dessen, was immer gebraucht wird. Stattdessen erhalten Grundschüler in Deutschland weniger Unterricht als solche in der Sekundarstufe; den rund 2800 Zeitstunden an einer deutschen Grundschule stehen 4000 in Kanada gegenüber. Man verschwendet Zeit mit Sperenzchen wie Frühenglisch oder dem Ausprobieren von „individualisierten“ Methoden des Rechen- und Schreibunterrichts, anstatt die wenige Zeit, die man hat, für das insistente Üben und Routinisieren zu verwenden. Über kurz oder lang sind dann solche Fächer für viele schwer.

Manche Fächer werden eher anspruchslos unterrichtet

Der andere Grund, weshalb manche Fächer schwer erscheinen, liegt darin, dass andere mitunter eher anspruchslos unterrichtet werden. In Religion oder Ethik oder Politik oder im Literaturunterricht scheint vielen – Lehrern, Schülern wie Eltern – das Spektrum guter Antworten und gelungener Herangehensweisen größer zu sein als in den naturwissenschaftlichen Fächern. Die Unterscheidung von Richtig und Falsch wird oft nur an die Wiedergabe von Fakten herangetragen. Weshalb? Einerseits, weil sich das leichter abprüfen lässt. Andererseits, weil in Antworten wie „Bismarck war gegen die Menschenrechte“, aber auch „Lessing war für mehr Toleranz zwischen den Religionen“ den Lehrern das Misslingen eines Unterrichts entgegentritt, der nicht auf das Verstehen schwieriger Zusammenhänge ausgeht, sondern auf das Erwirken irgendwie gerade noch akzeptabler Antworten. Es ist ein bisschen so, als würde in Mathematik die Lösung „fünf“ für „zwei plus zwei“ besser sein als „sieben“. Warum denn schauen die Schüler bei Wikipedia oder in einem Zehn-Minuten-Tutorial auf Youtube nach, worum es in „Nathan der Weise“ geht? Weil man mit den dort vorfindlichen Informationen eben durchkommt.

Eine schulpolitisch gebotene Folgerung hieraus könnte die Entschlackung des Lehrplans sein. Lieber in Religion, Literatur oder Politik sechs Wochen bei etwas bleiben, das die Lehrkraft gerne, ausführlich und problemorientiert unterrichtet und das wenigstens einige Schüler in den Stoff hineinzieht, als angeblich Unentbehrliches schematisch abzuhaken. Die sogenannten Laberfächer würden dann schwieriger. Aber es wären erfreuliche Schwierigkeiten.