Die Wetter-App verkündet Grauenvolles: 34 Grad am Sonntag. Das mag der sonnenphobische Körper gar nicht. Man ist ja kein zierlicher, in der Wüste lebender Sandfuchs, der, wenn es hart auf hart kommt – was in der Wüste oft der Fall ist –, seinen Flüssigkeitsbedarf über die Nahrung decken kann. Die eigene Wohnung befindet sich auch nicht unter, sondern über der Erde. Und wie die Stadt heizt sie sich eilig auf.

Melanie Mühl Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Mal ganz abgesehen von persönlichen Vorlieben, unklimatisierten Buden und jenen, die ihre Körper gnadenlos in die Sonne legen: Der durchschnittliche Mitteleuropäer fühlt sich bei 21 bis 24 Grad am wohlsten. Von etwa 28 Grad an steigt der körperliche Stress durch erweiterte Blutgefäße und ein schneller schlagendes Herz. Außerdem schütten wir, da unser Flüssigkeitshaushalt sinkt, verstärkt das Hormon Vasopressin aus, was wiederum unsere Aggressivität triggert.

Aggressionen auf der Straße

Diese wissenschaftliche Erkenntnis ist leicht überprüfbar. Erst vorhin zum Beispiel schrie in einer der Straßenschluchten eine Frau mit einem großen Hund eine Frau mit einem kleinen Hund an und drohte, die Polizei zu rufen. Was war geschehen? Der kleine Hund hatte den großen Hund angekläfft.

Ist unser sympathisches Nervensystem erst einmal in Alarmstimmung, geht es bisweilen rasant bergab. Cholerische Charaktere sind besonders gefährdet. In dem lustig-bösen Film „Falling Down“ sitzt Michael Douglas in seinem Auto und wartet in einem dieser endlosen Staus von Los Angeles darauf, dass es weitergeht. Es ist heiß. Eine Fliege ärgert ihn. Sie ärgert ihn wirklich wahnsinnig. Michael Douglas, der natürlich neben der Hitze noch ein paar andere Probleme hat, schnappt sich also seinen braunen Aktenkoffer, steigt aus und geht zu Fuß. Bei Whammyburger macht er halt und bestellt ein Frühstück. Frühstück, sagt die freundliche Bedienung, gebe es nicht mehr. Dafür die Mittagskarte! Michael Douglas möchte aber Frühstück. Er diskutiert. Vergebens. Dann zückt er ein Maschinengewehr, und schon ist der Kunde König.

Mehr zum Thema 1/

Tatsächlich, auch das zeigen Studien, werden bei Hitze mehr Gewaltverbrechen begangen. Leider sind auch Polizisten, von denen man sich eine besonders gute Aggressionsbeherrschung erhofft, nicht gegen Hitze gefeit. Offenbar, das ergab eine holländische Studie, griffen bei einem simulierten Notfall die Beamten bei einer Temperatur von 21 Grad deutlich seltener zur Waffe als bei 27 Grad. Am Wochenende jedenfalls dürften die Freibäder voll sein – und die Nerven blank liegen.