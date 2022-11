Ausstellung zu Reiffenstein : Nostalgie, leicht überbelichtet

Aktualisiert am

Der Maler Carl Theodor Reiffenstein dokumentierte im 19. Jahrhundert den Verlust an Bausubstanz, den die Frankfurter Altstadt erlitt. In einer Ausstellung des Historischen Museums Frankfurt sind seine präzisen Bilder zu sehen.

Wehmütiger Blick: In Tausenden Zeichnungen und Aquarellen dokumentierte Reiffenstein die untergehende Welt seiner Kindheit – hier ist etwa die Vorderseite der Stadtwaage zu sehen. Bild: Historisches Museum Frankfurt

Carl Theodor Reiffenstein hat einen nicht geringen Anteil daran, dass der Kern der Frankfurter Altstadt vor einigen Jahren wiederaufgebaut worden ist. Denn seine Aquarelle vermitteln ein ansprechendes Bild davon, wie es zwischen Dom und Römer ausgesehen hatte, bevor das Quartier im März 1944 im Bombenkrieg verbrannte und seine Reste anschließend beinahe komplett abgeräumt wurden. Zwar waren viele der Gebäude, Gassen und Plätze seit Mitte des 19. Jahrhunderts auch von Fotografen dokumentiert worden; doch die farbig-romantische Verführungskraft von Reiffensteins Ansichten besitzen die Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die von Carl Friedrich Mylius bis hin zu Paul Wolff angefertigt wurden, eben nicht.

Matthias Alexander Stellvertretender Ressortleiter im Feuilleton.

Vor allem die raffiniert komponierte Ansicht des Alten Markts, für die Reiffen­stein seinen Standort im Durchgang unter dem Roten Haus gewählt hatte, verfehlt ihre Wirkung bis heute nicht. Der Verlust, den das Stadtbild Frankfurts im Zweiten Weltkrieg erlitten hat, ist nirgendwo greifbarer als in dieser Vedute. Sie zierte denn auch das Titelblatt der Dokumentation des Stadtplanungsamtes von 2006, auf deren Grundlage entschieden wurde, welche Altstadthäuser zu rekonstruieren seien.

Wenn das Frankfurter Historische Museum dem Schaffen des 1820 geborenen Reiffenstein nun – erstaunlich genug – zum ersten Mal eine große Schau widmet, dann gibt es dafür keinen aktuellen Anlass. Die Schlacht um den Wiederaufbau der Altstadt ist lange schon geschlagen. Und ein ganz neuer Blick auf Werk und Biographie des Künstlers hat sich nicht ergeben, auch wenn seine umfassenden handschriftlichen Erläuterungen zu den Altstadt-Bildern in den vergangenen Jahren systematisch erfasst worden und per App abrufbar sind. Man wird die Schau am ehesten als verspätete Würdigung zum 200. Geburtstag verstehen dürfen.

Kuratorischer Konservatismus

„Alles verschwindet!“ – so der Titel – ist eine im besten Sinne altmodische, von technischen Gimmicks freie Schau geworden, die sich darauf konzentriert, den Künstler und sein Werk aus ihrer Zeit heraus verständlich zu machen, was mit klug ausgewählten Exponaten glänzend gelingt. Dieser selten gewordene kuratorische Konservatismus wird in diesem Fall seinem Gegenstand ganz besonders gerecht. Reiffenstein musste erleben, wie sich der Wandel des Stadtbildes bis zu seinem Tod im Jahr 1893 immer mehr beschleunigte, und litt darunter wie wenige andere. Selbst historisch bedeutende Gebäude wurden abgerissen, um den Anforderungen der neuen Zeit mit ihrem sprunghaften Bevölkerungswachstum gerecht zu werden.

Reiffensteins Form von Aufbäumen gegen die Verlusterfahrung war künstlerisch: Während er sein Geld vor allem mit Landschaftsbildern im akademisch-romantischen Stil verdiente, dokumentierte er in seinen Mußestunden das Stadtbild in etwa 2000 Aquarellen und Zeichnungen. Wann immer ein Altstadt-Haus für den Abriss freigegeben war, zog Reiffenstein los, um es für die Nachwelt möglichst detailgetreu festzuhalten, darin herausgefordert durch die Konkurrenz des neuen Mediums Fotografie. Auf diese Weise entstand ein Bildarchiv, wie es keine andere deutsche Stadt besitzt. Das Konvolut gab er als älterer Mann an die Stadt, im Gegenzug erhielt er eine Leibrente.