Big Ben : Historischer Glockenschlag

Big Ben veranschaulicht die Fähigkeit der Briten, Traditionen zu erfinden und in der kollektiven Identität zu verankern. Der sonore Stundenschlag auf der Note E nach dem vertrauten, von Händels „Messias“ abgeleiteten Spiel der Viertelstundenglocken trifft ins Herz der Nation. Dabei datiert er aus der viktorianischen Ära. Die große Glocke wurde nach langen technisch bedingten Verzögerungen im Juli 1859 erstmals in Betrieb genommen. Sie verdankt ihre Symbolstellung jedoch vor allem einer Innovation des zwanzigsten Jahrhunderts.

An Silvester 1923 läutete die BBC das neue Jahr mit einer Direktübertragung des Westminsterschlages ein. Das Experiment erwies sich als derart beliebt, dass der Sender ein Mikrophon im Uhrturm des Palastes von Westminster installierte und das Geläut als regelmäßiges Signal übernahm. Der Westminsterschlag, der nicht nur die Zeit sondern auch große Freude- und Trauer-Stunden des nationalen Kalenders markiert, wurde zur Kennmelodie des Britischen Empire. Im Ersten Weltkrieg verstummten die Glocken, um zu verhindern, das deutsche Zeppeline sich an ihrem Klang orientierten. Im Zweiten Weltkrieg wurden sie zum Symbol des heroischen britischen Durchhaltens. Instandsetzungsarbeiten wurden meist rasch abgewickelt.

Mehr zum Thema 1/

Um so größer die Empörung, als 2017 angekündigt wurde, Big Ben solle für vier Jahre verstummen, um das Gehör der Bauarbeiter bei der Renovierung nicht zu beschädigen. Vergeblich versuchte eine Gruppe von Abgeordneten auf den Parlamentspräsidenten John Bercow einzuwirken, dass die Glocken um 23 Uhr britischer Zeit die große Stunde der britischen Unabhängigkeit von Europa einläuten sollten, wenn sie denn käme. Der Brexit-Gegner stemmte sich dagegen. Am Sonntag signalisierte Bercows Nachfolge Sir Lindsay Hoyle nun seine Zustimmung. Als der damalige Parlamentspräsident bei der Hundertjahrfeier für Big Ben im Juni 1959 an die Bedeutung des Westminsterschlages im Zweiten Weltkrieg erinnerte, gab er zu bedenken, das er etwas anders geklungen haben dürfte, je nach dem auf welcher Seite man stand. Für die Verbündeten sei es ein trotziger Schrei, für den Feind ein bedrohliches Signal seiner Zerstörung gewesen. Wenn die Glocken am 31. Januar 2020 den Brexit einläuten, werden sie in dem gespaltenen Land ebenfalls mit unterschiedlich Ohren gehört werden.