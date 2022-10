Plagiats-Intrige Graw : Geschichte eines Vernichtungsversuchs

Wer setzte zwei bekannte Plagiatsjäger mit gefälschten Quellen auf den Münchner Rechtsmediziner Matthias Graw an? Was war sein Motiv? Hintergründe einer maßlosen Intrige.

Nachdem Anfang Juli der Verdacht gegen Matthias Graw, Leiter des Rechtsmedizinischen Instituts der Ludwig-Maximilians-Universität in München, erhoben worden war, er habe in seiner Dissertation aus dem Jahr 1987 von einem rumänischen Tagungsband in englischer Sprache abgeschrieben, dauerte es nicht lange, bis ihm klar wurde, dass es sich bei der angeblichen Quelle um eine Fälschung halten müsse. Der Band war weltweit in keiner Universitäts- oder Institutsbibliothek verfügbar, die Textversion, die ihm zugänglich war, enthielt markante inhaltliche Fehler, auch waren einige Abbildungen erkennbar auf Ähnlichkeit mit seiner Dissertation angelegt, ohne dass die einzelnen Messpunkte plausibel gewesen wären.

Anfang Oktober kam dann die erwartete Bestätigung von öffentlicher Stelle. Nach eingehender Untersuchung erklärte die Ombudsstelle der Universität Hamburg, an der Graw promoviert worden war, dass es sich bei dem Tagungsband um eine neuzeitliche Fälschung handeln müsse. Der Aufwand zur Erstellung derselben muss beträchtlich gewesen sein. Eine Einzelperson würden die dafür nötigen Arbeiten – die Übersetzung der Dissertation ins Englische, das Zusammenschreiben der erfundenen Sammelbandbeiträge mit Versatzstücken, das Layouten und die Bildbearbeitung – wohl mehrere Wochen, wenn nicht Monate kosten. Wie genau der oder die Fälscher vorgingen, wird unter Experten noch diskutiert. Wobei der Gewinn von alldem, anders als bei ähnlich aufwendigen Fälschungen wie denen Konrad Kujaus oder Wolfgang Beltracchis, nicht in einem finanziellen Vorteil, sondern einzig in der beruflichen Vernichtung eines anerkannten Institutsleiters bestanden hätte. Dabei ging es zumindest unterschwellig wohl auch um den Nachweis intellektueller Überlegenheit, im gefälschten Tagungsband sind zum Beispiel zahlreiche Literaturangaben zu finden, die in Graws Dissertation fehlen.