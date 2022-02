Heinrich Breloer wird achtzig : Wahre Geschichte

Aktualisiert am

Gut, dass es das Internet gibt. Das würde Heinrich Breloer bestimmt nicht sagen, aber in diesem einen Fall vielleicht nicht widersprechen. Das Netz bringt vieles hervor, was ihm missfällt – Serien auf Streamingplattformen nach Schema F, flache Unterhaltung –, birgt aber auch Schätze. Zum Beispiel seinen eigenen. Wer sich auf der Seite der Stiftung Deutsche Kinemathek umsieht, kann nämlich anhand seines Vorlasses nachvollziehen, was Breloer geleistet hat und wie er arbeitet (breloer.deutsche-kinemathek.de). Wie er an seine Stoffe kommt, Gespräche führt, dokumentiert und inszeniert. Und warum.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

In Breloers Fall ist das von besonderem Gewinn. Besucht man ihn in seiner Werkstatt, über den Dächern der Kölner Südstadt, betritt man eine Manufaktur des Filmemachens, die Breloer als Universalgelehrten seines Fachs zeigt. Er hat alles da, sämtliche Aufzeichnungen, Dokumente, Requisiten. Sie bezeugen die Akribie, mit der er recherchiert, oft über Jahre. Ans Ziel, wahrhaftig zu sein, kommt Breloer dann im Gespräch mit den Zeitzeugen der Geschichte, die er erzählen will. Dafür hat er ein besonderes Gespür.

Breloer zielt auf das Objektive, hat aber einen subjektiven Zugang, er greift auf, was ihn persönlich bewegt. Als Filmerzähler hat er das Genre des inzwischen für alles und nichts verwendete Genres des „Dokudramas“ geformt, gemeinsam mit dem 2013 verstorbenen Regisseur und NDR-Redakteur Horst Königstein. Das Dokumentarische und die Inszenierung, das passt nur zusammen, wenn man ehrlich und genau ist, hinter die Kulissen blickt und dem Publikum dies auch vermittelt.

Das ist Breloer mal meisterhaft, mal in mittlerer Preisklasse gelungen. In „Todesspiel“ (1997) hat er den Terror der RAF als das gezeigt, was dieser war: Terror mit zusammengeschustertem ideologischen Überbau. Vorher hatte sich Breloer die Kieler Affäre vorgenommen, mit dem Film „Die Staatskanzlei“, im Jahr 1989, und ein paar Jahre später, als er gemerkt hatte, dass da doch noch etwas fehlte – nämlich neben der Verstrickung Uwe Barschels die seines vermeintlichen Opfers Björn Engholm –, mit „Einmal Macht und zurück“ (1994).

Einen noch größeren Bogen schlug Breloer mit dem Dreiteiler „Speer und Er“ (2005), in dem er einem breiten Publikum vor Augen führte, womit Fachhistoriker bis dato noch nicht durchgedrungen waren: wie Albert Speer, der Großarchitekt, Baumeister und Rüstungsbeschaffer des NS-Regimes, es jahrzehntelang vermochte, Nachkriegsdeutschland das Märchen zu verkaufen, er habe von den Verbrechen der Nationalsozialisten und der Judenvernichtung nichts gewusst.

Hier drang Breloer zum Kern der Lebenslügen ganzer Generationen vor. Geteilter Meinung darf man darüber sein, ob ihm dies mit der Geschichte „Die Manns“ (2001) gelungen ist, seinem vermeintlichen „Jahrhundertroman“. In Sachen Bertolt Brecht wiederum trat Breloer 2019 mit einem Dokudrama hervor, das tatsächlich ein Stück Theatergeschichte aufschreibt, wie man sich das vom Fernsehmedium wünscht. Abermals entzauberte Breloer eine Figur, über die man vieles schon zu wissen glaubte.

Dabei führt Brecht zu Breloers persönlicher Geschichte zurück, zu den bedrückenden Jahren, die er im katholischen Internat Canisianum im westfälischen Lüdinghausen verbrachte, wo er Zeuge sexuellen Missbrauchs wurde, dem er selbst entkam, weil er noch zu jung war, um in das Beuteschema des Täters zu passen. Diese bitteren Erfahrungen verarbeitete Breloer, der in Gelsenkirchen geboren wurde und in Recklinghausen und Marl aufwuchs, in dem Zweiteiler „Eine geschlossene Gesellschaft“ (1987). Wer glaubt, die Missbrauchsgeschichte der katholischen Kirche setze nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil ein, kann sich von Breloer eines Besseren belehren lassen.

Mehr zum Thema 1/

Und Brecht? Der sei für ihn im Internat die Rettung gewesen, die Gedichtsammlung „Hauspostille“ habe ihm wie ein Dietrich gedient, mit dem er Schlösser öffnen konnte, sagte Breloer der „Süddeutschen“. Für die „Geschlossene Gesellschaft“ bekam er den Grimme-Preis, für das „Todesspiel“ nicht, weil die Jury politisch voreingenommen war. Das regt Breloer noch heute auf. Fertig ist der unbedingte Verfechter der Güte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht. Doch wie immer sitzt er lange an dem Projekt. Verraten will er nichts, nur den Decknamen der Operation: „Der Mantel des Schweigens“. Den freilich hat Heinrich Breloer schon immer gelüftet. Heute wird er achtzig.