Es gibt einige Parallelen zwischen Schiaparelli und Roseberry, zu ihnen gehört eine Unbedarftheit, die Freiheit schafft. Denn als Daniel Roseberry 2019 das Haus Schiaparelli anvertraut wurde, von Diego Della Valle, dem Eigentümer des italienischen Modekonzerns Tod’s, hatte der Texaner von Haute Couture keinen blassen Schimmer. Sein Studium am New Yorker Fashion Institute of Technology hatte er abgebrochen, um acht Jahre lang für Thom Browne zu arbeiten, einen für seine präzise Schneiderkunst und subversiven Ideen bekannten New Yorker Designer. Französisch spricht Roseberry übrigens bis heute nicht.



An der maximal geschichtsträchtigen, eleganten und elitären Place Vendôme, dem Sitz von Schiaparelli, muss er sich mitunter fühlen wie ein Alien.



In New York hatte der in Dallas aufgewachsene Roseberry den dortigen Lebensstil gänzlich angenommen: Hart arbeiten und ein intensives soziales Leben führen. Die Wochenenden, an denen die New Yorker ihr Leben auf die Straße verlegen, immer darauf erpicht, so vielen Bekannten und Freunden zu begegnen wie möglich, immer auf der Suche nach Austausch und Inspiration, vermisst er in seiner neuen Wahlheimat deutlich. „Die Pariser sind viel häuslicher“, sagt er.