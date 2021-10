Kleiderordnung der Literatur : Hat Houellebecq Thomas Bernhards Jacke geklaut?

Im Juli 2019 besuchte der Schriftsteller Michel Houellebecq zusammen mit seiner Frau Qianyum Lysis Li das Thomas Bernhard Haus, den Vierkanthof in Obernathal. Die Thomas- Bernhard-Gesellschaft veröffentlichte damals Fotos des Franzosen, wie dieser, in blauem Hemd und einer braunen Weste darüber, vor Bernhards Eingangstür stand – und wie er, etwas später, durch den Garten spazierte, während er ganz offensichtlich Thomas Bernhards Jacke über dem Arm trug.

Ein weiteres Foto zeigte ihn in Bernhards Jacke vor der Haustür des Vierkanthofs, daneben Houellebecqs Frau in einem hellgrün-gelb-rosa Sommerkleid, mit Halstuch und Sonnenhut. Ein witziges Bild, weil das Ehepaar Houellebecq vor dem Haus posierte, als wäre es ihrs. Ein witziges Bild auch, da man Houellebecq vor allem im Camel Legend Parka kennt; er also selten so gut angezogen war wie in den Kleidern von Thomas Bernhard – von den Bildern seiner Hochzeit einmal abgesehen, auf denen der Franzose 2018 (Carla Bruni erlaubte sich die Indiskretion und postete damals ein Foto) in grauem Frack, einer farblich passenden Melone, Einsteckfeder und Orden zu sehen war.

Das Foto vor Thomas Bernhards Haus und in dessen Garten warf aber vor allem eine Frage auf: Hatte Michel Houellebecq die Jacke des von ihm bewunderten österreichischen Kollegen hier einfach nur spaßeshalber angezogen und dann wieder an ihren Haken im Vierkanthof gehängt? Oder hatte er sie mitgenommen? Hat also – das ist das Gerücht, das sich bis heute hält – Michel Houellebecq Thomas Bernhards Jacke geklaut? Und was sagt Peter Fabjan, Thomas Bernhards Halbbruder und Ehrenpräsident der Thomas-Bernhard- Gesellschaft dazu?

„Herr Houellebecq ist auf seinen Wunsch aus Anlass seiner Ehrung in Salzburg“ – er bekam den Österreichischen Staatspreis – „zum Haus Bernhards gebracht und dort von meiner aus Frankreich stammenden Frau geführt worden“, sagt dieser. „Seine Freude, an diesem Ort zu sein, hat sich unter anderem darin gezeigt, dass er eine Jacke anprobiert hat und, da sie ihm so perfekt passte, nicht mehr zurückgegeben hat, was toleriert wurde. Kein Entwenden!“