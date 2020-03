„Pest in Florenz“ : Giftige Grüße aus Rom

Wien, oh Wien! Das dreiteilige Bild „Pest in Florenz“ des österreichischen Malerfürsten Hans Makart von 1868 hält der eigenen kakanischen Gesellschaft, die er für viel Geld porträtierte und auch als Pestilente im Fries festhielt, den Spiegel vor. Todsünden wie die Voluptas-Wollust oder die Avaritia-Habsucht werden hier im zentralen Teil durch die nackte Blumenbekränzte im Zentrum oder den beutelschneiderischen Mönch verkörpert, und auch beim lustvollen Gelage im Whirlpool rechts unten ist der Tod in Gestalt der fahlen Haut und der verderbenden Früchte des Stilllebens schon präsent. Bild: bpk / Museum Georg Schäfer Schweinfurt

Nicht wenige Besucher werden vor diesem Bild in einem süddeutschen Kleinstadtmuseum von einer großen Übelkeit erfasst - das Triptychon des österreichischen Salonmalers Hans Makart zeigt „Die Pest in Florenz“: An die sechzig ineinander verknotete Leiber winden sich darauf orgiastisch-ekstatisch, aber auch von Krämpfen geschüttelt. Die Skala der Hautfärbungen auf den Bildteilen reicht in Leserichtung von rosig gesund bis zum Zustand der Verwesung, grün-gräulich.

Makarts Bildfries lässt selbst abgebrühte Horrorfilmgucker schlucken, suhlt sich der Künstler, in den sechziger und siebziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts der teuerste und gefragteste Maler der k.u.k. Monarchie in Wien, doch geradezu in dem morbiden Thema, das den Symbolismus um zwanzig Jahre vorwegzunehmen scheint.