Mathias Brüggmann, International Correspondent beim „Handelsblatt“ scheint sich gern zu verkleiden. Vor einigen Jahren recherchierte er, da­mals noch als Korrespondent in London, in den Reihen der Brexit-Befürworter und gab sich selbst als einer aus. Das machte er so gewissenhaft, mit Union-Jack-Hut, An­stecknadeln und Fähnchen in der Hand, dass die großen internationalen Nachrichtenagenturen ihn unbedingt im Bild haben wollten. Das Foto ging um die Welt. Als „Brexit-Befürworter“ schaffte es Brüggmann unter anderem in den Londoner „Evening Standard“. Der Journalist beschwerte sich damals über die Gewissenlosigkeit seiner fotografierenden Kollegen, die ihn ab­gelichtet, aber nicht gefragt hätten, warum er eigentlich da war.

Anna Vollmer Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Die Agenturen selbst sagten da­zu, dass Fotografen selbstverständlich die fotografierte Person fragen müssten, dies bei Großveranstaltungen dieser Art aber nicht immer möglich sei. Hinzufügen könnte man, dass Brüggmann ja durchaus in der Absicht erschienen war, zu täuschen, man die Konsequenzen dieser Täuschung also nicht allein der unsauberen Arbeit der Fotografen zur Last legen sollte. So oder so wurde das Bild zurückgezogen, der Vorfall vergessen.