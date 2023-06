Aktualisiert am

Haben auch Tiere Albträume? So, wie sie noch immer gehalten werden, hätten Kaninchen allen Grund dazu.

In Martin Gardners Vorwort zu der im Jahr 2000 erschienenen schönen und anmerkungsreichen Ausgabe von Lewis Carrolls „Alles über Alice“ amüsiert sich der Gelehrte über die lange ausgebliebenen, aber schließlich dennoch publizierten psychoanalytischen Deutungen von Englands kompliziertestem Kinderbuchklassiker. Er weist darauf hin, dass die Auslegung von Carrolls Unbewusstem bereits da an eine starke Schranke stößt, wo es um Scherze geht. Nach Sigmund Freud drückt sich im Witz das Unbewusste aus. Gardner hingegen verweist nüchtern darauf, „dass viele Figuren und Episoden unmittelbar das Resultat von Kalauern und Sprachspielereien sind und deswegen ganz anders ausgefallen wären, hätte Carroll, sagen wir, in französischer Sprache geschrieben.“

Sein Beispiel? Ein Gericht, das deutsche Feinschmecker, als sie in den Siebzigerjahren die Weltküche entdeckten, der Dose entnahmen. Als Kind habe ich nicht verstanden, warum etwas, das wie Gulaschsuppe schmeckte, „Mock turtle Soup“ hieß. Es war eindeutig ein Nachteil, in einer Zeit aufzuwachsen, als es noch keine annotierten Klassiker-Ausgaben für Kinder gab. Gardner schreibt: „Man braucht nicht lange nach einer versteckten Erklärung für die Mock Turtle (den Schildkrötensupperich) zu suchen; diese tränendrüsige Gestalt wird ganz schlicht und einfach dadurch erklärt, dass die Engländer gerne mock turtle soup (falsche Schildkrötensuppe) essen.“