Radiohören im Stau : Die Verkehrslage ruht

Favoriten zeichnen sich ab : „Joker“ für elf Oscars nominiert

Die Nominierungen der diesjährigen Academy Awards sind nun bekannt Der Psycho-Thriller „Joker“ ist in elf Kategorien nominiert; Quentin Tarantinos „Once Upon a Time... in Hollywood“, der Mafia-Film „The Irishman“ von Altmeister Martin Scorsese und das Weltkriegsepos „1917“ von Sam Mendes folgen mit je zehn Nominierungen.