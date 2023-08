Das Wasser will die Erde, die es ungern verließ, wieder in seinen Abgrund reißen: Hochwasser in Hollersbach in Österreich Mitte August. Bild: dpa

Es ist offenbar daß das was wir Elemente nennen seinen eigenen wilden wüsten Gang zu nehmen immerhin den Trieb hat. Insofern sich nun der Mensch den Besitz der Erde ergriffen und ihn zu erhalten Pflicht hat, muß er sich zum Widerstand bereiten und wachsam erhalten. Aber einzelne Vorsichtsmaßregeln sind keineswegs so wirksam als wenn man dem Regellosen das Gesetz entgegen zu stellen vermöchte und hier hat uns die Natur aufs herrlichste vorgearbeitet und zwar indem es ein gestaltetes Leben dem Gestaltlosen entgegen setzt.

Die Elemente daher sind als kolossale Gegner zu betrachten mit denen wir ewig zu kämpfen haben und sie nur durch die höchste Kraft des Geistes, durch Mut und List im einzelnen Fall bewältigen. Die Elemente sind die Willkür selbst zu nennen; die Erde möchte sich des Wassers immerfort bemächtigen und es zur Solideszenz zwingen; als Erde, Fels oder Eis, in ihren Umfang nötigen. Eben so unruhig möchte das Wasser die Erde die es ungern verließ wieder in seinen Abgrund reißen, die Luft die uns freundlich umhüllen und beleben sollte rast auf einmal als Sturm daher uns niederzuschmettern und zu ersticken; das Feuer ergreift unaufhaltsam was von Brennbarem Schmelzbarem zu erreichen ist.

Mehr zum Thema 1/

Diese Betrachtungen schlagen uns nieder indem wir solche so oft bei großem unersetzlichen Unheil anzustellen haben. Herz und Geist erhebend ist dagegen wenn man zu schauen kommt was der Mensch dagegen getan hat, sich zu waffnen zu wehren ja seinen Feind als Sklaven zu benutzen.

Das Höchste jedoch was in solchen Fällen dem Gedanken gelingt ist gewahr zu werden was die Natur in sich selbst als Gesetz und Regel trägt, jenen ungezügelten gesetzlosem Wesen zu imponieren.